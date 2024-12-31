Terör örgütü PKK/YPG Münbiç'te sivillere saldırdı

PKK/YPG'li teröristlerin, 20 Aralık'tan bu yana Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırıları sürüyor.

Teröristlerin, baraj civarındaki Köşke köyüne düzenlediği havan topu saldırısı sonucu bir kadın ve bir çocuk yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'nin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu seyir halindeki bir aracın şoförü öldü.

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.

