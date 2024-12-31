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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç'te sivillere saldırdı

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü.

AA31 Aralık 2024 Salı 17:04 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG Münbiç'te sivillere saldırdı
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PKK/YPG'li teröristlerin, 20 Aralık'tan bu yana Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırıları sürüyor.

Teröristlerin, baraj civarındaki Köşke köyüne düzenlediği havan topu saldırısı sonucu bir kadın ve bir çocuk yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'nin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu seyir halindeki bir aracın şoförü öldü.

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.

  • Münbiç saldırı
  • PKK/YPG
  • terör saldırısı

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