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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG Rakka'da bir çocuğu kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Rakka ilinde 16 yaşındaki bir çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

AA9 Temmuz 2023 Pazar 14:34 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG Rakka'da bir çocuğu kaçırdı
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG, saflarında savaştırmak için Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki çocukları ailelerinden koparmaya devam ediyor.

Suriye'nin güneydoğusundaki Rakka ilinde M.S'yi kaçıran terör örgütü, çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor.

2022'DE 1200 ÇOCUĞU KAÇIRARAK SİLAHLI KADROSUNA KATTI

BM, Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığını açıklamıştı.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • Rakka ilinde çocuk kaçırma

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