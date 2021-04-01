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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG üyesi iki kadın canlı bomba kıskıvrak yakalandı!

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG üyesi iki kadın canlı bomba, üzerlerindeki bombalarla yakalandı.

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DHA01 Nisan 2021 Perşembe 21:30 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 21:44
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PKK/YPG üyesi iki kadın canlı bombanın Afrin'e geldiği bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, çalışma başlattı. Emniyet Güçleri, fiziki takibin ardından eylem hazırlığındaki kadınları Villa Caddesi'nde üzerlerindeki bombalarla birlikte yakaladı. Çevrede alınan sıkı önlemlerin ardından bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri, büyük bir titizlikle kadınların üzerinden bombaları çıkardı. Ele geçirilen bombaların, imha edildiği duyuruldu.

EMNİYET GÜÇLERİNİN DİKKATİ BOMBALI EYLEMİ ÖNLEDİ

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Saat 16.30 sıralarında Afrin'de sivil halkın yoğun olduğu bölgede emniyet güçlerinin dikkati sayesinde PPK/YPG terör örgütü mensubu 2 kadın canlı bomba, eylem yapmadan önce yapılan operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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