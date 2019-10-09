Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 2 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezine topçu saldırısında iki sivil yaralandı.
- AA
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde işgal ettiği Başilhaya köyünden düzenlendiği topçu saldırısıyla Afrin ilçe merkezini hedef aldı.
Saldırıda iki sivil yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
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