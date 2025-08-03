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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'den Münbiç'e roketli saldırı: 7 kişi yaralandı

Terör örgütü PKK/YPG, Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç'in güney kırsalına düzenlediği roketli saldırıyla 7 kişiyi yaraladı. Suriye Ordusu, saldırı noktalarına karşılık verdiğini açıkladı.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 00:14 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG'den Münbiç'e roketli saldırı: 7 kişi yaralandı
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Terör örgütü PKK/YPG'nin, işgal ettiği bölgelerden Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç'in güney kırsalına düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, Suriye Ordusu birlikleri, dün saat 21.40'ta Münbiç kırsalındaki Keyyariyye köyü yakınlarında, PKK/YPG'nin, konuşlu birliğe sızma girişimini engelledi.

Haberde, "SDG güçleri, bilinmeyen sebeplerle ve sorumsuz bir şekilde, Keyyariyye köyü ile çevresindeki sivil yerleşim alanlarını roketlerle hedef aldı. Saldırılar sonucu 4 asker ile 3 sivil yaralandı." bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Suriye Ordu birliklerinin, sivil yerleşimlere ateş açan noktalara karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.

  • münbiç
  • terör örgütü
  • saldırı

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