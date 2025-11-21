İSTANBUL 24°C / 14°C
  Terör örgütü PKK/YPG'den provokasyon girişimi... Suriye'de sıcak çatışmalar yaşanıyor
Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'den provokasyon girişimi... Suriye'de sıcak çatışmalar yaşanıyor

Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde, Suriye ordusu ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında Ganim Ali hattında çatışma çıktığı bildirildi.

21 Kasım 2025 Cuma 10:56
Terör örgütü PKK/YPG'den provokasyon girişimi... Suriye'de sıcak çatışmalar yaşanıyor
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışmalar Ganem el-Ali köyü hattında ağır silahların kullanılmasıyla yoğunlaştı.

Suriye ordusunun, bölgedeki çatışmaların ardından PKK/YPG'ye ait mevzileri çok namlulu roketatarlarla hedef aldığı kaydedildi.

İKİ SURİYE ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Rakka ili kırsalında Suriye ordusu mevzilerine düzenlediği saldırıda iki Suriye askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, PKK/YPG'nin bu sabah erken saatlerde Rakka kırsalındaki Madan bölgesinde konuşlu Suriye ordusuna saldırısında iki asker hayatını kaybetti.

Haberde, Suriye Savunma Bakanlığının, "Güçlerimiz ateş kaynaklarına karşılık vererek doğrudan bir karşı saldırı düzenledi, bu saldırı sonucunda mevziler yeniden kontrol altına alındı ve saldırgan güçler bölgeden uzaklaştırıldı." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

  • suriye
  • terör örgütü
  • çatışma
  • gerilim

