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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç ilçesine saldırıları sürüyor! Siviller evlerini terk etmek zorunda kaldı

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin çevresinde saldırılar düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerle çatışması sürüyor.

AA17 Ocak 2025 Cuma 22:53 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç ilçesine saldırıları sürüyor! Siviller evlerini terk etmek zorunda kaldı
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PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık 2024'ten bu yana Münbiç'in güneydoğusuna saldırılar düzenliyor.

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, ilçenin güneydoğusunda yer alan Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışmaya devam ediyor.

SİVİLLER EVLERİNİ TERK EDİYOR

Teröristlerin bölgedeki yerleşimlere havan topu saldırıları düzenlemesi nedeniyle siviller evlerini terk ediyor. Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.

SMO güçleri de havan topları ve çeşitli silahlarla teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.

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