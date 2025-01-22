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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'ye net mesaj! Türkiye ile ilişkilere vurgu yaptılar

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye yönetiminde Savunma Bakanlığına getirilen Murhef Ebu Kasra, ulusal ordunun donatılması konusunda Doğulu ve Batılı ülkelerle görüşmeler yapacaklarını belirterek, “Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel olacak.' dedi.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 17:37 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG'ye net mesaj! Türkiye ile ilişkilere vurgu yaptılar
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Yeni yönetimin Savunma Bakanı Ebu Kasra, başkent Şam'da bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu.

Ebu Kasra, "SDG (PKK/YPG), Ulusal Diyalog Konferansı'ndan önce kendini feshetmeli." uyarısında bulundu.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ"

Silahlı grupların kendilerini feshedip Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanması konusunda PKK/YPG'nin durumunun hatırlatılması üzerine Ebu Kasra, "Müzakereler sürüyor. Her türlü senaryoya hazırız." dedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin "hapishanelerinde 10 bin DEAŞ'lının olduğu" iddiasını anımsatan Ebu Kasra, doğru rakamın 2 bin 500 olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

"ÜLKELERLE GÖRÜŞMELER YAPACAĞIZ"

Ebu Kasra, "Ordunun donatılması için Doğulu ve Batılı ülkelerle görüşmeler yapacağız." ifadesini kullandı.

"Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel olacak" diyen Ebu Kasra, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki varlığı konusunu Türk yetkililerle görüşmeye devam ettiklerini anlattı.

İSRAİL İŞGALİ ALTINDAKİ TOPRAKLAR

Baas rejiminin yıkılmasının ardından İsrail ordusunun Golan Tepeleri ve tampon bölgenin de ilerisine geçerek Suriye topraklarındaki işgali sürdürmesine ilişkin ise Ebu Kasra, "İsrail'in güneydeki ilerleyişini durdurmak için arabulucularla iletişimdeyiz. Çekilmeleri için baskı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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