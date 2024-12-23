Suriye geçici hükümetinin Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra oldu. Ebu Hasan el Hamavi ismiyle bilinen Ebu Kasra, bu ay Esed'i deviren askeri operasyonlara liderlik eden Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubunun üst düzey isimlerinden biri.

İlk röportajını veren Kasra, PKK/YPG/SDG terör yapılanmasına adeta ültimatom verdi.

"Biz Kürt halkı ile SDG arasında ayrım yapıyoruz. Kürt halkı, Suriye halkının diğer tüm bileşenleri gibi tam haklarını alacaktır. Ancak, basitçe söylemek gerekirse, bölünme, federalizm veya benzeri projeler olmayacak. Suriye bir olarak birleşik kalacaktır" ifadelerini kullandı.

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