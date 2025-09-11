Terör örgütü SDG, Halep'te sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Halep'in doğu kırsalında sivilleri hedef aldı.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, SDG güçlerinin Jirah Askeri Havaalanı ve Maskane kenti yakınlarındaki mevzilerinden roket ve havan topları kullanarak, Halep kırsalındaki Al-Kiyariyah, Rasm Al-Ahmar ve Habube Kebir köylerini hedef aldığı belirtildi.

Bakanlık, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi. Suriye ordusu, SDG'nin sivillere yönelik saldırısının ardından operasyon başlattı.