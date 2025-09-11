İSTANBUL 29°C / 20°C
Dünya

Terör örgütü SDG, Halep'te sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin, akşam saatlerinde Halep kırsalındaki köylere yönelik roket ve havan topu ile gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

IHA11 Eylül 2025 Perşembe 12:29
Terör örgütü SDG, Halep'te sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Halep'in doğu kırsalında sivilleri hedef aldı.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, SDG güçlerinin Jirah Askeri Havaalanı ve Maskane kenti yakınlarındaki mevzilerinden roket ve havan topları kullanarak, Halep kırsalındaki Al-Kiyariyah, Rasm Al-Ahmar ve Habube Kebir köylerini hedef aldığı belirtildi.

Bakanlık, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi. Suriye ordusu, SDG'nin sivillere yönelik saldırısının ardından operasyon başlattı.

  • halep
  • saldırı
  • terör örgütü

