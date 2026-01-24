Terör örgütü SDG'ye tanınan süre dolmuştu... Suriye'den ateşkes kararı: 15 gün uzatıldı

Suriye yönetimiyle YPG arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes TSİ 20.00'de sona erdi.

ATEŞKES UZATILDI

Suriye Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG ile varılan yeni ateşkes sürecine ilişkin bilgi verildi.

Ateşkesin 15 gün uzatıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye Arap Ordusu'nun tüm operasyonlarını durdurma süresini, 24 Ocak 2026 saat 23:00 itibariyle 15 gün uzattığımızı ilan ediyoruz."

Terör örgütü YPG ile ateşkes süresini uzatmanın nedenine değinilen açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edildi.

ANLAŞMA İÇERİĞİ: RAKKA, DEYRİZOR HASEKE, TÜM SINIR KAPILARI VE ENERJİ KAYNAKLARI

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimi ile YPG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, entegrasyon için terör örgütü YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar:

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Haseke vilayetinde bulunan siviller için insani koridor açılacağını ve operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.

22:58 Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluların ABD öncülüğündeki operasyon çerçevesinde Irak'a sevk edilmesi kapsamında Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasındaki ateşkesin 15 gün uzatıldığını açıkladı.

22:51 Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Haseke'de bulunan siviller için insani koridor açılacağını ve operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.

22:09 Suriye güvenlik güçleri, Rakka vilayetindeki terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonlar ardından dün akşam kontrolü ele geçirilen El-Aktan Cezaevi'nde SDG tarafından esir tutulan 126 çocuğun serbest bırakıldığını açıkladı.