Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik başlatılan operasyon devam ederken, terör unsurlarının ateşkesi ihlal etmesi üzerine Suriye ordusu misillemede bulundu.
24 TV ekibi çatışma bölgesinden Suriye'de son durumu aktardı.
Terör örgütü YPG'nin ateşkesi ihlal ettiği belirtilirken örgütün kaçarken bölgeyi mayınladığı belirtildi.
Öte yandan 24 TV, Suriye ordusunun YPG mevzilerine yaptığı misillemeyi görüntüledi.
Operasyon bölgesindeki sıcak anları 24 TV Muhabiri Eren Coşkundili ve Şef Kameraman Uğur Tüney aktardı.
#SONDAKİKA 24 TV ekibi Suriye'deki çatışmayı görüntüledi!@erencoskundili @ugurtuney pic.twitter.com/JEpAJN1Qfo— 24 TV (@yirmidorttv) January 21, 2026