21 Ocak 2026 Çarşamba
  • Terör örgütü YPG ateşkesi ihlal etti: 24 TV çatışma anlarını görüntüledi
Dünya

Terör örgütü YPG ateşkesi ihlal etti: 24 TV çatışma anlarını görüntüledi

Suriye'de süren terör operasyonunu takip eden 24 TV ekibi, ateşkesi ihlal edip ateş açan terör örgütü YPG'ye Suriye ordusunun yaptığı misillemeyi görüntüledi.

21 Ocak 2026 Çarşamba 12:31
Terör örgütü YPG ateşkesi ihlal etti: 24 TV çatışma anlarını görüntüledi
Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik başlatılan operasyon devam ederken, terör unsurlarının ateşkesi ihlal etmesi üzerine Suriye ordusu misillemede bulundu.

24 TV ekibi çatışma bölgesinden Suriye'de son durumu aktardı.

Terör örgütü YPG'nin ateşkesi ihlal ettiği belirtilirken örgütün kaçarken bölgeyi mayınladığı belirtildi.

Öte yandan 24 TV, Suriye ordusunun YPG mevzilerine yaptığı misillemeyi görüntüledi.

Operasyon bölgesindeki sıcak anları 24 TV Muhabiri Eren Coşkundili ve Şef Kameraman Uğur Tüney aktardı.

