  Haberler
  • >
  Dünya
  • >
  Terör örgütü YPG'de çözülme! Silahlarını bıraktılar
Dünya

Terör örgütü YPG'de çözülme! Silahlarını bıraktılar

Halep'in Deyr Hafir bölgesindeki bir grup YPG/SDG'li terörist, silahlarını bırakıp Suriye ordusuna teslim oldu.

AA16 Ocak 2026 Cuma 07:46 - Güncelleme:
Terör örgütü YPG'de çözülme! Silahlarını bıraktılar
Suriye'nin Halep ilinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesindeki bir grup terör örgütü YPG/SDG mensubu silahlarını bırakarak Suriye ordusuna teslim oldu.

Suriye resmi ajansı SANA, Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Ofisin'e dayandırdığı haberinde, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir cephesinde bir grup YPG/SDG mensubunun silahlarını bıraktığı belirtildi.

Silahlarını bırakan YPG/SDG mensuplarının cephe hattındaki Suriye ordusu tarafına geçerek teslim olduğu, ordunun ise söz konusu grubu güvence altına aldığı kaydedildi.

Teslim olan YPG/SDG mensuplarının tam sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.

Suriye ordusu Halep ilinin Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerini terör örgütü YPG/SDG'den temizledikten sonra, Halep'e 60 kilometre uzaklıktaki Fırat'ın batısında örgüt işgalindeki son bölge Deyr Hafir-Meskene hattının askeri bölge ilan edildiğini açıklamıştı.

