İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2714
  • EURO
    50,4381
  • ALTIN
    6507.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Terör örgütü YPG'den DEAŞ'a kıyak... Hapisteki teröristler serbest kaldı
Dünya

Terör örgütü YPG'den DEAŞ'a kıyak... Hapisteki teröristler serbest kaldı

Suriye İçişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılmasından sorumlu olduğunu açıkladı.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 21:23 - Güncelleme:
Terör örgütü YPG'den DEAŞ'a kıyak... Hapisteki teröristler serbest kaldı
ABONE OL

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG), kendi denetimindeki cezaevlerinden DEAŞ üyelerinin kaçması ya da serbest bırakılması gibi her türlü güvenlik ihlalinden tamamen sorumlu tutmakta ve bu tür eylemleri, Suriye, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit eden ciddi bir güvenlik ihlali olarak değerlendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

DEAŞ üyesi tutuklular meselesinin YPG/SDG tarafından "medyada yanıltıcı bir şekilde sunulduğu ve siyasi amaçlarla kullanıldığını" belirten Suriye İçişleri Bakanlığı, "halkın güvenliğinin sağlanması, toplumsal barışın korunması ve terörizmin geri dönüşünün engellenmesinin en yüksek ulusal öncelik olduğunu" vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Heseke ilinde DEAŞ üyelerinin tutuklu bulunduğu cezaevlerine ilişkin, "cezaevlerinin yönetimini ve güvenliğini uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda devralmaya tam olarak hazır olduğunu" bildirdi.

Suriye ordusu, Suriye güçlerinin Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünü alması için aracılar vasıtasıyla YPG/SDG ile iletişime geçildiği ancak terör örgütünün "bunu reddettiği" ve Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını açıklamıştı.

  • Suriye
  • Terör Örgütü YPG
  • DEAŞ

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.