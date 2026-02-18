İSTANBUL 10°C / 3°C
Dünya

Terör örgütü YPG'den Hol Kampı oyunu! Suriye yönetimi ifşa etti

Terör örgütü YPG'nin işgal döneminde daha fazla yabancı yardım almak için bir kısmı DEAŞ'lı teröristlerin aileleri olmak üzere Hol Kampı'nda tutulan kişilerin sayısını abarttığı tespit edildi. İnsani koşulların kötü olduğu kampta DEAŞ bağlantısı olmayan ailelerin de tutulduğunu ifade eden Suriye hükümeti, yardımların terör örgütüne aktarıldığı ifade ederek, Hol Kampı'ndaki 77 ailenin Halep ili kırsalına nakledildiğini bildirdi.

18 Şubat 2026 Çarşamba 07:59
Terör örgütü YPG'den Hol Kampı oyunu! Suriye yönetimi ifşa etti
Suriye hükümetinin, geçen ayki operasyonla terör örgütü YPG'den kontrolünü aldığı Hol Kampı'ndan sivillere yönelik hizmetlere erişim ve coğrafi konum açısından yerleşime uygun olmadığı tespit edilen 77 aileyi Halep ilinin kuzey kırsalındaki başka bir kampa naklettiği belirtildi.

YARDIMLAR KAMP SAKİNLERİ YERİNE TERÖR ÖRGÜTÜNE AKTARILDI

Hükümet kaynaklarından paylaşılan bilgide, terör örgütü YPG'nin işgal döneminde daha fazla yabancı yardım almak için bir kısmı terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin aileleri olmak üzere Hol Kampı'nda tutulan kişilerin sayısını abarttığı belirtildi. Bu yardımların kamp sakinleri yerine terör örgütüne aktarıldığı ifade edildi.

DEAŞ İLE BAĞLANTISI OLMAYAN AİLELERİ DE HOL'DE TUTMUŞLAR

Ayrıca kamptaki insani koşulların oldukça kötü olduğu, YPG'nin DEAŞ ile bağlantısı olmayan aileleri de Hol'de tuttuğu kaydedildi.

Terör örgütü YPG'nin Suriye ordusunun geçen ayki operasyonunda kampı güvenlik önlemleri almadan hızla terk etmesi nedeniyle bazı ailelerin Hol'den ayrıldığına işaret edildi.

Suriye ordusunun kampın kontrolünün ele alınmasından sonra yapılan nüfus sayımında DEAŞ mensuplarının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ailenin de bu kampta tutulduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan değerlendirmenin ardından Hol Kampı'nın sivillere yönelik hizmetlere erişim ve coğrafi konum açısından yerleşime uygun olmadığının tespit edildiği, buradaki bazı ailelerin Halep ili kırsalına nakledildiği kaydedildi.

Hükümet kaynakları, kamptan kaç ailenin Halep ili kırsalına nakledildiğine ilişkin ise bilgi vermedi.

SURİYE HÜKÜMETİ, HOL KAMPI'NDAKİ 77 AİLEYİ HALEP İLİ KIRSALINA NAKLETTİ

Öte yandan Suriye basını, Hol Kampı'ndan 77 ailenin Halep ili kuzey kırsalındaki Ahterin kampına getirildiğini yazdı.

Ahterin kampına nakledilen kişilerin büyük çoğunluğunu dul kadın ve çocukların oluşturduğu, çoğunun Suriyeli olduğu belirtildi.

