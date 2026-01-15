Suriye ordusu, Halep merkezine yaklaşık 60 km uzaklıkta bulunan terör örgütünün kontrolündeki Deyr Hafir hattına yoğun askeri sevkiyat yaptı.

Yavrumun katili terör örgütü YPG Ordudan dün yapılan açıklamada, sivillerin terör örgütünün işgali altındaki Deyr Hafir'den çıkışı için bugün saat 09.00 ile 17.00 arasında insani koridor açılacağı duyurulmuştu.

AA muhabirinin Suriye ordusu yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YPG/SDG sivillerin bölgeden ayrılmasına silah zoruyla engel oluyor.

Irak TV'sinin yayınlamadığı röportajda söyledi: Türkiye ile sorunları olan örgütle mi koruyacağız? İsmini vermek istemeyen ve Deyr Hafir'den sivillerin tahliyesinden sorumlu askeri yetkili, "İnsani koridoru açtık. Suriye ordusu sivilleri terör örgütünün işgali altındaki bu bölgeden güvenli şekilde tahliye etmek istiyor. Bunun için gerekli tüm tedbirler alındı ancak terör örgütü sivillerin çıkışına silah zoruyla engel oluyor." dedi.

Suriye ordusunun daha önce Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine yönelik operasyonları sırasında da terör örgütünün sivillerin çatışma alanından çıkmasını engellemeye çalıştığı ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtilmişti.

SAĞLIK EKİPLERİ HAZIR BEKLİYOR

Teröristbaşı Şahin İsrail'e kaçmadan son şans! Ya mutabakat ya Fırat'ın doğusu Öte yandan Suriye ordusuna bağlı birlikler, Deyr Hafir'e yaklaşık 5 kilometre mesafede kontrol noktası kurdu. Burada bulunan Suriye askerleri, terör örgütünün engellemesinden dolayı henüz hiçbir sivilin bölgeden çıkamadığını söyledi.

Suriye'deki Halep Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü Sivil Savunma Komutanı Faysal Muhammed Ali, sivillerin tahliyesi için bölgede hazır beklediklerini söyledi.

Terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu Deyr Hafir yakınlarında bulunan Humeyme'de Suriye askerlerinin kurduğu kontrol noktasında AA muhabirine konuşan Ali, "Buraya, sivillerin bulundukları bölgelerden tahliye edilmelerine yardım ve destek sağlamak için geldik. Sağlık komisyonumuz bünyesindeki sağlık ekipleri ve ambulanslar da burada hazır durumda." dedi.

Bölgeden ayrılan sivillerin gitmek istedikleri yerlere ulaşmalarına yardımcı olduklarını ifade eden Ali, sivil savunma ekiplerinin olası ani gelişmelere karşı tam teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

Ali, "Sivillerin selameti, sağlık müdahalesi ve kurtarma ihtimallerine karşı her yönden hazırlıklarımızı tamamladık." diye konuştu.

Suriye ordu yetkilileri, terör örgütünün bölgeden ayrılmak isteyen sivillerin çıkışını silah zoruyla engellediğini bildirmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN SİVİLLERE TEHDİT

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Deyr Hafir kenti sakinleri, terör örgütünün kent sakinlerinin bölgeden tahliyesine izin vermediğini, çıkmaya çalışanları vurmakla tehdit ettiğini söyledi.

AA muhabirinin kent sakinlerinden aldığı bilgiye göre, YPG/SDG'li teröristler Halep'in doğusundaki Deyr Hafir çıkışındaki kontrol noktasında kentten çıkmak isteyenleri engelliyor.

Deyr Hafir sakinlerinden ismini vermek istemeyen bir Suriyeli sivil, kent çıkışındaki kontrol noktasında durdurulduklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Kontrol noktasında durdurulduk ve geçemeyeceğimizi söylediler. Kadınları ve çocukları Halep'e göndereceğimi, kendimin Deyr Hafir'de kalacağımı söyledim. Allah'a yemin ederim ki, geçmemize izin vermediler."

Deyr Hafir sakini bir diğer sivil de, YPG/SDG'li teröristlerin "bariyerler kaldırılmadan geçişe izin vermeyeceğiz, yol mayınlı ve giden sorumluluğu kendi alır" diyerek geçişleri engellediğini aktardı.

Suriye ordu yetkilileri de, terör örgütünün bölgeden ayrılmak isteyen sivillerin çıkışını silah zoruyla engellediğini bildirmişti.