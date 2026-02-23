İSTANBUL 10°C / 5°C
Dünya

YPG esareti bitti! Suriye Hol Kampı'nı kapattı

Suriye Haseke'deki Hol Kampı, güvenlik sağlanmasının ardından tamamen boşaltıldı. Geçen ayki operasyonla bölge terör örgütü YPG'nin kontrolünden alınmıştı.

23 Şubat 2026 Pazartesi 11:46
YPG esareti bitti! Suriye Hol Kampı'nı kapattı
Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Fadi el-Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haseke'de Hol Kampı'nda kalan son kişilerin de tahliye edildiğini söyledi.

Kampta bulunan Suriyeliler arasında yer alan yaşlılar, engelliler, hastalar ile çocuklu ailelerin bir kısmının gerekli denetimler sürdürülmek kaydıyla ailelerine teslim edildiğini aktaran El-Kasım, yaklaşık 60 ailenin de Irak'a iade edildiğini kaydetti.

Kamptaki bazı ailelerin Halep'teki rehabilitasyon kampına sevk edildiğini aktaran Kasım, bu kişilerin rehabilitasyon ve eğitim programlarına tabi tutulacağını belirtti.

Suriye hükümeti, geçen ayki operasyonla terör örgütü YPG'den kontrolünü aldığı Hol Kampı'nın, sivillere yönelik hizmetlere erişim ve coğrafi konum açısından yerleşime uygun olmadığını tespit etmiş, 77 aileyi Halep ilinin kuzey kırsalındaki Ahtarin Kampı'na naklettiği belirtmişti.

Ahtarin'e nakledilen kişilerin büyük çoğunluğunun Suriyeli dul kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edilmişti.

- HOL KAMPI

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.

Terör örgütü YPG, bu kampta terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyordu.

YPG, uzun yıllar bu kampı, yabancı devletler tarafından muhatap alınmak için bir tür diplomasi aracı olarak kullanmıştı.

Bir zamanlar 50-60 bin kişinin sıkıştırıldığı kampın nüfusunun son yıllarda 20 binin altına düştüğü aktarılmıştı.

