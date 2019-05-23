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Terör örgütü YPG/PKK Arapların tarım arazilerini ateşe veriyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinde işgal ettiği bölgelerde Araplara gözdağı vermek için yüzlerce hektarlık tarım arazilerini ateşe verdi.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütünün işgal ettiği Deyrizor ve Rakka illerindeki bölgelerde son 4 günde Arap çiftçilere ait yüzlerce hektarlık tarım arazilerinde ekinler yakıldı.

Bölge halkı ve aktivistler, Rakka'nın kuzey kırsalı ile Deyrizor'un doğu kırsalındaki Bediye bölgesi, Şıheyl ilçesi, Havaiç Ziban, Ebu Hamam ve Suveyden beldeleri ile kuzey kırsaldaki Garibe beldesinde çıkan yangınlardan terör örgütü YPG/PKK'yı sorumlu tutuyor.

Yerel halk, Deyrizor'da Arap nüfusunun yoğunlukla yaşadığı ve örgüt karşıtı gösterilerin yapıldığı bölgelerdeki yangınların YPG/PKK tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığını düşünüyor.

Kaynaklar, YPG/PKK'nın bölge halkının en önemli geçim kaynağı olan tarım arazilerini yakarak, Arap aşiretlerin güçlü olduğu bölgelerde halka gözdağı vermeye çalıştığını ifade ediyor.

Güç gösterisi yapan terör örgütü, bu yöntemle mahsullerini YPG/PKK'ya satmak istemeyen örgüt karşıtı Arapları yoksullaştırarak, gençlerini saflarına çekmeyi amaçlıyor.

- "ÇİFTÇİLERE ÜSTÜ KAPALI TEHDİT MESAJI VERİYOR"

Deyrizor'un Şıheyl ilçesinde arazisi yakılan çiftçilerden Ebu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz bu yangınlardan SDG'yi (YPG/PKK) sorumlu görüyoruz. Örgüt, mahsulünü SDG dışında birilerine satmak isteyen çiftçilere üstü kapalı tehdit mesajı veriyor." dedi.

Ebu Muhammed, onlarca dönümlük tarlasının kül olduğunu belirterek, "SDG araçlarının geçtiği bölgelerde yangınlar çıkıyor. Bediye bölgesinde yaşanan yangın SGD üyelerinin ateş açması sonucu oldu." diye konuştu.

Öte yandan Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler, geçen hafta muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesindeki cephe hatlarında sivillerin tarım arazilerini ateşe vermişti.

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