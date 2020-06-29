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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da protesto edildi

Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında yaşayan siviller, keyfi tutuklamaların son bulması ve güvenlik ortamının sağlanması amacıyla örgüt karşıtı gösteriler düzenledi.

AA29 Haziran 2020 Pazartesi 14:21 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 14:22
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Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinde, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunan doğu kırsaldaki Garanic beldesinde, örgüt karşıtı gösteriler düzenlendi.

Örgütün bölge halkına karşı işlediği suçlar, keyfi tutuklamalar ve bölgede güvenlik zafiyetinin bulunması nedenleriyle bir araya gelen yüzlerce sivil, YPG/PKK'yı protesto etti.

Göstericiler, taşıdıkları pankart ve dövizlerde tutuklamaların son bulması ve petrol kuyuları haricindeki bölgelerde de güvenliğin sağlanmasını istedi.

Gösterileri engellemeye çalışan YPG/PKK, protestocular tarafından taşlarla kovalandı.

Arapların yoğun olarak yaşadığı söz konusu bölgeler, 2017 yılından bu yana terör örgütü YPG/PKK işgali altında bulunuyor.

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