Terör örgütü YPG/PKK Fransa'dan yardım dilendi

AFP haber ajansında yer alan bilgiye göre terör örgütü YPG/PKK, Fransa'nın Suriye'nin kuzeyinde daha fazla rol üstlenmesini talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "tam ve hızlı" bir şekilde Suriye'den çekilme kararı alması sonrası ortada kalan terör örgütü panik içerisinde diğer ülkelerden yardım dilenmeye başladı.

"ABD ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMALI"

Terör örgütü YPG/PKK ABD'nin çekilme kararı sonrası Russia Today haber kanalına yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin tehditlerini ciddiye alıyoruz. ABD üstüne düşeni yapmalı. Alınan karar bizim için sürpriz ve şok edici oldu" ifadelerine yer verdi.

TRUMP'IN KARARI ÇATLAĞA NEDEN OLDU

Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi sonrası Suriye'den çekilme kararı alması yalnıcaz terör örgütünü şok etmedi. Söz konusu Beyaz Saray-Pentagon gerilimini bir kez daha ayyuka çıkardı.

Karara karşı çıkan ABD Savunma Bakanı Mattis Şubat ayı içerisinde görevini bırakacağını açıklayarak Başkan Trump'a, "Kendi politikanıza uygun biriyle çalışmanız sizin için daha uygun olacaktır" dedi.

FETÖ'cü hainlerin "yakın müttefiki" olan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel ise Trump'ın kararı hakkında, "Karnıma yumruk yemiş gibi hissediyorum" diyerek tepkisini gösterdi.

FRANSA'DAN TRUMP'A TEPKİ: KARAR SIKINTILI

ABD'nin çekilme kararı sonrası Suriye'de kalmaya devam edeceğini açıklayan Fransa, bugün yeni bir açıklama daha yaptı.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Floransa Parly, Trump'ın Suriye'den çekilme kararının oldukça sıkıntılı olduğunu söyledi.