Terör örgütü Tel Rıfat’tan sivillere saldırdı! Misliyle karşılık verildi

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Terör örgütü YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı

Bir sivilin yaşamını yitirdiği 13 kişinin yaralandığı saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mevzileri obüs atışlarıyla hedef alarak saldırıya karşılık verdi.

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YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinden saldırılarını sürdürüyor. 
 
Teröristler, Tel Rıfat'ta yuvalandıkları Minnağ beldesinden, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezine 8 top mermili saldırı düzenledi.
 
Top mermilerinin yanı sıra Katyuşa roketlerinin de atıldığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mevzileri obüs atışlarıyla hedef alarak saldırıya karşılık verdi.
 
Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.
 
Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
 
Rusya, Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat'tan çıkartmayı taahhüt etmişti.

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