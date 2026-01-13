İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,164
  • EURO
    50,3057
  • ALTIN
    6399.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Terör örgütü YPG/SDG'den yeni provokasyon: Hamima köyüne İHA ile saldırdılar
Dünya

Terör örgütü YPG/SDG'den yeni provokasyon: Hamima köyüne İHA ile saldırdılar

Terör örgütü YPG/SDG, Halep'in doğusundaki Hamima köyü çevresini kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

AA13 Ocak 2026 Salı 18:43 - Güncelleme:
Terör örgütü YPG/SDG'den yeni provokasyon: Hamima köyüne İHA ile saldırdılar
ABONE OL

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, terör örgütünün Halep'in doğusundaki Hamima köyü çevresine kamikaza İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Öte yandan SANA'nın Suriye ordusu kaynaklarına dayandırdığı diğer bir haberinde, Suriye ordusunun Hamima köyü çevresine kamikaza İHA'larla yaptığı saldırıya karşılık olarak YPG/SDG'nin Deyr Hafir bölgesindeki mevzilerini topçu ateşiyle hedef aldığı kaydedildi.

Haberde, saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Suriye ordusu, artan saldırıların ardından 7 Ocak'ta Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu mahallelere operasyon düzenlemişti.

Operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.

Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan yapması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısındaki işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.