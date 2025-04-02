Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ta kurulan ve Türklere karşı katliamlar yapan terör örgütü EOKA'nın 70'inci kuruluş yıldönümü ağır tahrikle kutlandı. Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, "EOKA'nın mücadelesini çocuklara öğretmeliyiz" dedi.

Rumlar, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak (ENOSİS) için Kıbrıs Türkleri'ne karşı soykırım hareketi başlatan ve "Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak" amacıyla kurulan EOKA terör örgütünün, 1 Nisan 1955'te silahlı eylemlere başlamasının 70'inci yıl dönümünü ağır tahrikle kutladı. Tüm şehirlerde; Yunanistan bayrakları ile kutlamalar düzenlendi. Kıbrıs Yunanistan bayrağı içerisinde gösterildi. Sokaklara EOKA pankartları asıldı. Kutlamalara, siyasiler, halk ve tüm okullardan her yaştan öğrenciler katıldı.

'BENİM İÇİN ONURDUR'

Skandal kutlamalarda Kıbrıs'ın Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan bayrağı önünde açıklamalarda bulundu. Hristodulidis, "EOKA'nın kuruluş yıldönümüne katılmak benim için bir onurdur. Kıbrıs Türk işgali nedeniyle hala bölünmüş durumda" dedi. Birleşik bir Kıbrıs için çaba harcadığını söyleyen Hristodulidis, EOKA'nın varlığı sayesinde var olduklarını belirtti. Hristodulidis, "EOKA'nın mücadelesini çocuklarımıza ve yeni nesle anlatmalıyız, öğretmeliyiz" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'DAN DESTEK

Yunanistan Eğitim Bakanlığı ise, Güney Kıbrıs Eğitim Bakanlığı'nın talebi üzerine, EOKA terör örgütünün kuruluş yıldönümünü ve sözde "Kıbrıs'taki mücadelesini" ilk kez okullarda anma kararı aldı. Rum Yönetimi, karar sonrası Yunanistan'a teşekkür mesajı yayımladı Rum Eğitim Bakanı, Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Nisan 1955'in Yunan okullarında kutlanmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyoruz. EOKA'nın özgürlük uğruna verdiği kahramanca mücadelenin kutlandığı tarihi bir gün. Tarihi ve milli bağlarımız güçlü kalmaya devam ediyor" dedi. Yunanistan'ın bu kararı tepkiye neden oldu.

FANATİK RUM GRUPLAR, LEFKOŞA'DAKİ SINIR BÖLGESİNDE TÜRKLERE TAŞ ATTI VE HAKARET ETTİ

KKTC yetkililerinden alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde EOKA terör örgütünün kuruluşunun yıl dönümü kutlamasına katılan 15 kişilik siyah giyimli fanatik Rum grup, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) topraklarından KKTC sınırındaki Lefkoşa Yiğitler Burcu Parkı'nda bulunan sivillere taş attı.

Sivillere hakaret eden ve terör örgütü EOKA lehine sloganlar atan grup, daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı. Grubun taşlı saldırısına bölgede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Olayın ardından KKTC makamlarının sınırdaki güvenlik önlemlerini artırdıkları öğrenildi.

ÖRGÜTÜN KANLI GEÇMİŞİ

EOKA, 1955-1959 yılları arasında Kıbrıs'ta faaliyet gösteren ve adayı Yunanistan'a bağlamayı amaçlayan silahlı bir örgüttü. Bu süreçte, örgüt özellikle Kıbrıs Türklerine yönelik birçok saldırı ve katliam gerçekleştirdi.