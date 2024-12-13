ABD'nin kurduğu 'terör koridoru'nun çökmesi PKK/YPG'yi panikletti. YPG elebaşı Mazlum Abdi, New York Times gazetesine konuştu; ABD'nin kendilerine yardım etmediğinden şikayet etti.

Terörist Abdi, "Birlikte DEAŞ'tan kurtardığımız bölgeleri korumaya yönelik bir Amerikan kararı yok" dedi ve son çatışmalara hiçbir ABD askerinin katılmadığına dikkat çekti.

TERÖRİSTLERDEN BAYRAK HAMLESİ!

Sözde Kuzey ve Doğu Suriye (Rojava) Özerk Yönetimi, tüm kurumlarda yeni Suriye bayrağının kullanılacağını duyurdu. Esed rejiminin yıkılmasıyla değişen 3 yıldızlı Suriye bayrağını daha önce Suriye Milli Ordusu kullanıyordu.

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