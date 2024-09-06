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Dünya

Terör örgütünde güç savaşı! FETÖ elebaşının yeğeni çaresizliklerini itiraf etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, örgütteki güç savaşı ve finans çıkmazını itiraf etti. FETÖ elebaşının yeğeni, örgüt elebaşı Gülen'in örgüte katılanların duygularını kendi çıkarları doğrultusunda sömürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca örgütün finans kaynaklarındaki zayıflama nedeni ile örgütün büyük bir çıkmaza girdiği belirtildi.

DHA6 Eylül 2024 Cuma 14:08 - Güncelleme:
Terör örgütünde güç savaşı! FETÖ elebaşının yeğeni çaresizliklerini itiraf etti
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in video paylaşımındaki itirafları, örgütte yaşanan güç savaşlarını bir kez daha ortaya koydu.

Edinilen bilgilere göre; yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle örgütü yönetemeyen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, Youtube kanalında video paylaşımı yaptı. Son videodaki açıklamalar, Fetullah Gülen'in ve üst yönetiminin para için insanların dini duygularını sömürdüğünü, örgüte üye olan müritlerin geleceklerinin düşünülmediğini gözler önüne serdi. Ebuseleme Gülen, örgütü karıştıran bu videoda en yakınındakilere karşı eleştirilerini sürdürürken, amcası Fetullah Gülen'in 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında hapse atılanlarla ilgili söylediği sözleri de paylaştı. Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz'dan 2 sene sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e yaptıkları bir bayram ziyaretinde "Hocam, Türkiye'de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz" denildiğini, karşılığında sinirli bir yüz ifadesi ile "Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın" cevabını aldıklarını söyledi. Ebuseleme Gülen'in video paylaşımı, Fetullah Gülen'in örgüte katılanların duygularını kendi çıkarları doğrultusunda sömürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

ÖRGÜTTE FİNANS ÇIKMAZI

Öte yandan FETÖ'nün Almanya'da faaliyet gösteren 'Time to Help eV' isimli sözde yardım kuruluşunun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar 31 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. FETÖ'ye büyük bir ekonomik darbeye neden olan bu karar ile örgüt finansal bir boşluğa düştü. 'Yardım' adı altında topladıkları paraların kesilmesinden endişe duyan FETÖ'nün, 'Time to Help eV'nin varlıklarının dondurulması kararını örgüt üyelerinden sakladığı, finans kaynaklarındaki zayıflama nedeni ile örgütün büyük bir çıkmaza girdiği belirtildi.

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