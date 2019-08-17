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Terör örgütünden Batı'ya 'DEAŞ' şantajı

Suriye’de terör örgütü PYD/YPG'nin, aileleriyle birlikte sayıları 10 bini bulan terör örgütü DEAŞ’lı esirleri salıverme tehdidiyle bazı Batılı ülkelerden maddi destek sağladığı ileri sürüldü.

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Terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle ABD başta olmak üzere DEAŞ ile mücadele koalisyonu içerisinde bulunan ülkelerden destek alan terör örgütü PYD, şimdi de elindeki DEAŞ militanlarını koz olarak kullanıyor. Terör örgütü PYD’nin elinde 46 ülkeden bine yakın yabancı DEAŞ’lı terörist bulunuyor. Terör örgütü DEAŞ’ın işgal ettiği bölgeleri ele geçiren PYD, DEAŞ militanlarını da tutukladı. Tutuklanan yaklaşık 5 bin DEAŞ militanın, bine yakınını Suriye’ye farklı ülkelerden gelen teröristler oluşturuyor. ABD  ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere DEAŞ’a katılmak için gelen teröristlerin eşleri ve çocuklarıyla birlikte terör örgütü PYD’nin elinde bulunan yabancı sayısı 10 bini buluyor. 
 
Terör örgütü PYD elinde bulundurduğu teröristleri pazarlık malzemesi olarak kullanıyor. 
 
KiMSE GERi ALMIYOR
 
Bazı Batılı ülkeler kendi ülkelerinin vatandaşı olan DEAŞ militanlarının ülkelerine dönmesi ve burada terör eylemleri gerçekleştirme ihtimaline karşı bu teröristleri geri almaya kesinlikle yanaşmıyor. Geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Donald Trump’ın “Avrupa ülkeleri yakalanan DEAŞ’lı teröristleri yargılasın” çağrısına ilişkin, Belçika Başbakanı Charles Michel bu kişilerin Suriye’de kalması ve mümkünse orada yargılanması gerektiğini belirtmişti.  
 
(Akşam)

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