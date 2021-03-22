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Dünya

FARC üyelerine eş zamanlı baskın düzenlediler! Çok sayıda gözaltı var

Venezuela Silahlı Kuvvetleri, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda eski FARC mensubunu tutukladığı açıklandı.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 23:42 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 23:42
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Venezuela basınında çıkan habere göre, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinden (FANB) yapılan açıklamada, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede icra edilen operasyonlarda, "El Nando" lakaplı bir militanın etkisiz hale getirildiği ve Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde de 32 militanın yakalandığı belirtildi.

Operasyonlarda, silahlı gruplara ait 6 kampın imha edildiğini kaydeden FANB, bölgede yapılan arazi taramalarında ise çok sayıda uyuşturucu ile silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

FANB ayrıca, çatışmalarda 2 askerin hayatını kaybettiğini, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sınır bölgesinde suç gruplarına yönelik "sıfır tolerans" politikası kapsamında operasyonlarını sürdüreceklerini ifade etti.

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