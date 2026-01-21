İSTANBUL 9°C / 6°C
21 Ocak 2026 Çarşamba
Dünya

Terör yandaşları Brüksel'i birbirine kattı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de taşkınlık çıkaran bir grup terör örgütü YPG/SDG yandaşı, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 16:49 - Güncelleme:
Terör yandaşları Brüksel'i birbirine kattı
Terör örgütü yandaşı grup, sabah saatlerinde Avrupa Parlamentosu (AP) binası önünde toplandı.

Terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıyan YPG/SDG yandaşları, örgüt lehine sloganlar attı.

Bir süre sonra taşkınlık çıkaran grup, polis müdahalesiyle karşılaştı.

Polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla terör örgütü yandaşlarına müdahale etti.

Grup, buradaki gösterinin ardından yarın Avrupa Birliği (AB) zirvesine ev sahipliği yapacak AB Konseyi binasının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüdü.

Polisin takip ettiği grup, AB Dış İlişkiler binasının önünde bir süre bekledi, slogan attıktan sonra dağıldı.

Eylem sırasında helikopterler, toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve çok sayıda polis aracıyla alınan tedbirler dikkati çekti.

