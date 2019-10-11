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Terör yandaşlarından Trump'ı manipülasyon çabası! Paniğe kapıldılar

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları başka yerlerde çekilmiş fotoğrafları ABD Başkanı Donald Trump'ı etiketleyerek sosyal medyada paylaştı.

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Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının sosyal medyadaki manipülasyon girişimleri de şiddetini artırdı.
 
Bilgi kirliliği yaratmak için başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğraf karelerini, "harekat sırasında çekilmiş gibi" göstermek isteyen manipülatörler, sosyal medya paylaşımlarında, Trump'ın resmi hesabını etiketleyerek yanlış algı oluşturmaya çalıştı.
 
- MANİPÜLATÖRLER, ESKİ FOTOĞRAF VE VİDEOLARI PAYLAŞIYOR
 
Sosyal medyada terör örgütü yanlısı bir hesap, 1980'de bir adam ve çocuğun mezar başında görüldüğü siyah beyaz fotoğrafı, Trump'ı etiketleyerek Barış Pınarı Harekatı'nda çekilmiş gibi paylaştı.
 
Suriye iç savaşında Aralık 2013'te Esed rejiminin hava saldırısından kucağında çocuklarıyla kaçan bir annenin fotoğrafını sosyal medyada yayımlayan bir manipülatör, Trump'ın hesabını işaretleyerek, harekat sırasında kaydedilmiş gibi göstermek istedi. 
 
 
Haziran 2016'da, Halep kentinde enkaz içindeki bir mahalleden kucağında çocukla yürüyen bir adamın yansıdığı fotoğrafı sosyal medya hesabına yükleyen terör örgütü yandaşları, Trump'ın hesabını etiketleyerek, "İşte bunu sen yaptın. Beyaz Saray'dan kelepçeler içinde çıkarıldığın günü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump, Kasım 2016'daki seçimle göreve geldi.
 
 
Sosyal medyada manipülatör bir hesap, Mısır'ın İskenderiye kentinde bir kilisede Nisan 2017'de yaşanan patlamada çekilen cesetlerin bulunduğu video kesitini paylaştı ve Trump'ın resmi hesabını etiketleyerek, harekat sırasında yaşanmış gibi çarpıtmak istedi.
 
 
Sosyal medya üzerinden, "Trump Kürtlere ihanet etti" etiketinde paylaşım yapan bir hesap ise Suriye iç savaşı sırasında 2014'te Halep'te enkaz içindeki bir caddede toz içindeki bir adamın çocukları kucaklayarak taşıdığı fotoğrafı, harekat sırasında çekilmiş gibi göstermeye uğraştı.
 
 
Aynı şekilde, terör örgütü yanlıları, Suriye iç savaşı sırasında hayatını kaybetmiş bir bebeğin fotoğrafını, sosyal medyada Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun hesabını etiketli şekilde yükleyerek, dezenformasyon yapmaya çalıştı.
 
Örgüt destekçilerinin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında da dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullandığı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından daha önce de gözler önüne serilmişti.

Komandolar Fırat´ın doğusuna böyle girdi

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