Terörist İsrail AA'ya saldırdı

ERDOĞAN: TERÖRÜ DÜNYAYA HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Erdoğan, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı’yı arayarak, İsrail’in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Twitter’dan Türkçe, İngilizce ve Arapça paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı: “İsrail’in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve

Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin’in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir.” Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı’yı arayarak, “Geçmiş olsun” dileğinde bulundu.