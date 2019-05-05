Terörist İsrail AA'ya saldırdı
Gazze’ye bomba yağdıran İsrail, Anadolu Ajansı ofisi ile Yardımeli Derneği’nin bulunduğu binaları da vurdu. Başkan Erdoğan alçak saldırıya sert tepki gösterdi: Türkiye zulmünüzü dünyaya haykırmaya devam edecek.
İslam alemi ramazan ayına hazırlanırken katil İsrail, Filistin’e saldırdı. Ramazan öncesi Filistin’i kana bulayan Siyonist rejim, savaş uçaklarıyla da hava harekatı düzenledi. Alçak saldırılarda biri bebek 10 Filistinli şehit düşerken İsrail ordusu, dün gece abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi. İsrail güçleri tarafından AA ofisinin bulunduğu binaya önce uyarı atışı yapıldı. AA çalışanları, uyarı atışının hemen ardından yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile birlikte binayı boşalttı. Kısa bir süre sonra İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği hava saldırısı sonucu bina tamamen yıkıldı. Anadolu Ajansı çalışanlarının durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan Yardımeli Derneği, İsrail’in, Anadolu Ajansının (AA) Gazze ofisine yönelik saldırısının ardından, derneklerinin Gazze ofisinin bulunduğu binayı da bombaladığını duyurdu. Dernekten yapılan açıklamada, ofis çalışanlarının olmadığı anda gerçekleşen bombalama sonucu, binanın diğer sakinleri arasından 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi. Açıklamada binanın yerle bir olduğu ve eşyaların kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
ERDOĞAN: TERÖRÜ DÜNYAYA HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Başkan Erdoğan, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı’yı arayarak, İsrail’in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Twitter’dan Türkçe, İngilizce ve Arapça paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı: “İsrail’in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve
Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin’in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir.” Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı’yı arayarak, “Geçmiş olsun” dileğinde bulundu.
ALTUN: BATILI ÜLKELERİ İSRAİL'İ KINAMAYA DAVET EDİYORUZ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz. Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansının Gazze’deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Amacın İsrail’in yeni suçlarını örtbas etmek olduğu açıktır.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Gazze’deki AA binasının hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi. İsrail’in uyguladığı şiddet, insanlığa karşı suçtur.
Bakanlardan saldırıya tepki:Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da açıklamaları ile saldırıyı şiddetle kınadı.
FİLİSTİN İÇİN KESİNTİSİZ YAYIN YAPACAĞIZ
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, İsrail ordusunun, Gazze’deki AA ofisini ve çalışanlarını doğrudan hedef aldığını vurguladı, “İsrail’in bu saldırısı, Filistin’de gazetecilere ve medya kuruluşlarına yapılan ilk saldırı değildir. Bütün dünyanın bilmesini isteriz ki bu saldırılar bizi yıldıramaz. Filistin ve Gazze’deki ekiplerimizle Anadolu Ajansı, Filistin’in haklı mücadelesini ve İsrail saldırganlığını tüm dünyaya aktarmaya kesintisiz devam edecektir” dedi.
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