Teröristbaşı, ABD gazetesinde yalvardı

TSK sınır ötesi operasyon için gün sayarken, ABD gazetesine yazan PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi, "ABD'nin sadık müttefikiyiz, bizi unutmayın" dedi.

Suriye'nin kuzeyine kara harekatına hazırlanan Türkiye'nin verdiği mesajlar, bölgedeki teröristleri bir kez daha endişeye sevk etti. Terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Mazlum Abdi, Washington Post gazetesine yazdığı yazıda öldürülen teröristlerden bahsederken, kendilerine TIR'larla silah yardımı yapan ABD'ye de seslendi.

'EN SADIK MÜTTEFİKİZ'

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Abdi, "Amerika'nın Suriye'deki en sadık müttefikiyiz. Bizi unutmayın" başlıklı yazısında, Türkiye tarafından tehlike altında olduklarını söyledi. Washington yönetiminden destek isteyen örgüt elebaşı, "Türkiye, bu yıl SDG'deki ve yönetimimizdeki birçok meslektaşıma suikast düzenledi" şeklinde bir ifade kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ DURDURUN'

Hava operasyonlarının yanı sıra Türkiye'nin karadan harekat "tehdidinde" bulunduğunu söyleyen YPG/PKK'lı terörist, "Böyle bir saldırının sonuçlarının ne olacağını biliyoruz çünkü Türkiye bunu daha önce iki kez yaptı" dedi. Bölgenin güvenliği bahanesini öne süren Mazlum Kobani, uluslararası topluma seslenerek, "Türkiye'nin durdurulması için derhal somut adımlar atılması" gerektiğini anlattı.

ABD'YE YAKIN NOKTALAR HEDEF ALINDI

Teröristbaşı yazısının bir bölümünde Haseke'de bir ABD askeri üssünde bulunduğu sırada çok yakın bölgeye operasyon yapıldığını, ABD kuvvetlerinden sadece yüzlerce metre uzağındaki yerin vurulduğunu ve bunun hayatına yönelik bir girişim olduğuna inandığını söyledi.

WASHINGTON POST'A TEPKİ: PKK'NIN ÖLDÜRDÜĞÜ İNSANLARI DA YAZIN

ABD'de yayımlanan Washington Post teröristbaşı Mazlum Abdi'nin yazısına yer verirken Hollandalı gazeteci Rena Netjes gazeteye tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Netjes, "Sevgili @washingtonpost, Kuzeybatı Suriye'deki (yalnızca Kuzeybatı Suriye'deki değil) birçok sivil kayıptan organizasyonu sorumlu olan biriyle bir röportaj yayınladınız. Aralarında Kürtler de var. Onlardan da bahsetmeye değmez mi" diye yazdı.

ÖRGÜTE BAKIŞIM DEĞİŞTİ

Daha önce Türkiye'ye sığınan çok sayıda Suriyeli ve Suriye'deki Kürt gruplarla röportaj yaptığını belirten Netjes, "Yaptığım röportajlardan sonra YPG/PYD'ye bakışım değişti. DEAŞ'e karşı mücadelesinden dolayı YPG'nin iyi olduğunu zannediyordum. 2016 Mart'ta Kilis sınırında iken Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilere neden kaçtıklarını sorduğumda 'YPG'den kaçtık' ve 'evlerimize el koydular' demeleri beni şaşırttı. Gaziantep ve Kilis'te karşılaştığım Suriyeli mülteciler de benzer hikayeler anlattı" ifadesini kullanmıştı.

ORTAK DEVRİYELER YENİDEN BAŞLADI

Amerikan askerleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki SDG adını kullanan YPG ile ara verilen ortak devriyelere yeniden başladı. AP'nin haberine göre Hasake vilayetindeki ABD üssünden 4 Amerikan ve 1 Suriye Demokratik Güçleri'ne ait zırhlı aracın birlikte çıktığı görüldü. Devriye'nin Irak sınırı yakınlarındaki bir diğer Amerikan üssüne doğru hareket ettiği bildirildi.