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Dünya

Teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde tavuk pazarında bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu iki sivil hayatını kaybetti, yedi sivil yaralandı.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 15:04 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:04
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçe merkezinde tavuk pazarında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısında iki sivil hayatını kaybetti, yedi sivil yaralandı.

Yaralılar Rasulayn Hastanesine sevk edildi.

İnceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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