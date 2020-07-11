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Dünya

Teröristlerden El Bab'da alçak saldırı: 4 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde teröristler tarafından ticari araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.

AA11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:26 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:26
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Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinin batısında yer alan tır parkındaki bir ticari araca yerleştirilen bomba sabah saatlerinde infilak ettirildi.

Bombalı terör saldırısında 4 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar, Bab'da bulunan hastanelere nakledildi.

Patlamanın ardından çevrede hasar meydana gelirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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