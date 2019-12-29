29.12.2019 10:51 - Güncelleme: 29.12.2019 10:51

Hafter terör örgütü saflarında çatışan Sudanlı paralı teröristlerin, Libya'ya Birleşik Arap Emirlikleri uçakları ile taşındığı ortaya çıktı. Eski Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Richard Falk’ın başında bulunduğu Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med) belgeler ve ifadeler üzerinden çarpıcı bir rapor yayımladı. Buna göre, Hafter’in askeri gücünün yüzde 50’sini Sudan’dan getirilen paralı askerler oluştururken, askerler ise BAE uçakları tarafından taşınıyor.





BAŞ SORUMLUSU ABU DABİ





Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Hafter’e bağlı güçlerin sivillere yönelik “korkunç” insan hakları ihlaleri yaptığı belirtilen Gözlemevi raporunda, “Sudan Hartum'daki BAE Büyükelçiliği Mayıs 2019'da Sudan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup gönderdi ve BAE Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki C130 + G17 uçağı için Geneina Havalimanı’nı kullanma izni aldı. Sudan'ın batısındaki havalimanı, Sudan güçlerinin üyelerini transfer etmek için kullanılıyor ve bu da BAE'yi Libya'daki güçlerin işlediği ihlallerden doğrudan sorumlu kılıyor” ifadeleri yer aldı.





BAE YARGILANMALI





BAE’nin Sudanlı paralı askerleri ve diğer milletlerden paralı askerleri göndermesinin "hesap verebilirlik açısından utanç verici bir eylem" olarak tanımlayan Euro-Med, BM Uzmanlar Komitesini Libya'da işlenen suçları araştırmaya çağırdı. ‘Uluslararası tarafların’ çatışmalardaki sorumluluğunun belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Euro-Med, “Paralı Askerlerin Toplanmasına karşı Uluslararası Sözleşme’nin 5. maddesi devletlerin paralı asker toplamasını, kullanmasını, finanse etmesini veya eğitmesini yasaklar ve bu faaliyetlerin yasaklanmalarını zorunlu kılar” ifadelerini kullanarak ilgili tarafların adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı.





BAE'DEN AYLIK 22 DOLAR





A.A. isimli bir paralı askerin ifadesinde aylık 1000 Sudan Poundu (22 Dolar) ücret aldığını ve kendisiyle beraber 25 kişinin daha çöl üzerinden Libya’ya ulaştığını söyledi. Başkente saldırı için gidecek güçlerden bir diğer paralı asker A. S. ise bazen her iki ayda bir para aldıklarını söyleyerek maddi açıdan paralı askerliğin getirisinin az olduğunu ifade etti. Ayrıca raporda Hafter’in başkent Trablus’a yönelik son askeri kampanyasının 1 milyon 200 bin sivilin hayatını tehlikeye attığı kaydedildi.