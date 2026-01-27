Teröristlerin tuzakladığı mayın infilak etti: Suriye'de bir can kaybı

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, olay Halep'in doğusunda Tişrin Barajı yakınlarındaki Hacı Hüseyin Köyü civarında yaşandı.



Terör örgütü YPG tarafından tuzaklanan mayının patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.



TERÖR ÖRGÜTÜ KÖYE SALDIRDI

Terör örgütü YPG'nin, ateşkesi ihlal ederek Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilindeki Sefa köyüne düzenlediği bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, "Terör örgütü YPG'nin Safa köyünü bombalaması sonucu bir kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, saldırının ardından Haseke kırsalındaki Şeddadi Hastanesi'ne çok sayıda yaralının getirildiği kaydedildi.

