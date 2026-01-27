İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4103
  • EURO
    51,8113
  • ALTIN
    7084.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Teröristlerin tuzakladığı mayın infilak etti: Suriye'de bir can kaybı
Dünya

Teröristlerin tuzakladığı mayın infilak etti: Suriye'de bir can kaybı

Suriye'de terör örgütü YPG'nin ateşkesi ihlal ederek Halep'in doğusunda tuzakladığı mayının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

AA27 Ocak 2026 Salı 15:23 - Güncelleme:
Teröristlerin tuzakladığı mayın infilak etti: Suriye'de bir can kaybı
ABONE OL

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, olay Halep'in doğusunda Tişrin Barajı yakınlarındaki Hacı Hüseyin Köyü civarında yaşandı.

Terör örgütü YPG tarafından tuzaklanan mayının patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ KÖYE SALDIRDI

Terör örgütü YPG'nin, ateşkesi ihlal ederek Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilindeki Sefa köyüne düzenlediği bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, "Terör örgütü YPG'nin Safa köyünü bombalaması sonucu bir kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, saldırının ardından Haseke kırsalındaki Şeddadi Hastanesi'ne çok sayıda yaralının getirildiği kaydedildi.

YPG'liler silahlarını Suriye ordusuna teslim ediyor

Almanya YPG'den umudunu kesti

Tarihin en büyük terörist sevkiyatı
  • suriye
  • terör örgütü ypg
  • mayın
  • tuzak

ÖNERİLEN VİDEO

Aydınlatma direğine çarparak takla attı: 7 aylık Ece bebek can verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.