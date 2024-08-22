Terörle ortak hareket! Sözde müttefik ABD'den PKK'ya hava savunma eğitimi

ABD'li emekli albay Douglas Macgregor'un "Türkiye'ye saldırması için PKK'yı hazırlıyoruz" itirafının ardından ABD'nin örgütün Suriye uzantısı SDG'ye hava savunma sistemi eğitimi vermeye başladığı ortaya çıktı.

ABD, temmuz ayında Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelere kısa menzilli hava savunma sistemleri göndermişti. ABD ordusuna ait zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoyda 4 adet Avenger hava savunma sistemi Haseke'deki üsse ulaştı.

TERÖRLE ORTAK HAREKET

Lübnan'da İngilizce yayın yapan The Cradle'nin Syria TV'ye dayandırdığı haberine göre, Washington, Suriye'deki terör örgütü SDG'ye Avenger hava savunma füzelerinin kullanımı konusunda eğitmeye başladı.

Suriye TV'ye konuşan kaynaklar, "Kuzeydoğu Suriye'deki ABD kuvvetleri, SDG'ye bu sistemi sağlamak için Avenger hava savunma sistemleri konusunda eğitim vermeye başladı" dedi.

Bu adımın ABD'nin Suriye'ye müdahalesinin doğrudan katını olduğuna dikkat çeken kaynaklar, "İranlı milislerin Gazze savaşı öncesinde ve sonrasında Suriye'deki ABD üslerine yönelik saldırıları ve hem İran'dan hem de Hizbullah'tan beklenen yanıt, Washington'ı yeniden hesaplama yapmaya sevk etti" ifadelerini yer verdi.

PETROLE KARŞI ÖNLEM

Syria TV'ye göre, Avenger sistemi Şubat 2021'de ABD tarafından ülkeye getirildi. Avenger hava savunma sistemi helikopterler, insansız hava araçları ve alçaktan uçan sabit kanatlı uçaklar gibi alçak irtifa hava tehditlerine karşı koymak üzere tasarlanmış kısa menzilli bir sistem olduğu kaydedildi. Bölgedeki Arap aşiretlerin SDG'ye karşı başlattığı silahlı isyanın olduğu bir dönemde PKK'ya verilen hava sistemi desteği dikkat çekti. Aşiretlerin terör örgütünün elindeki petrol sahalarına saldırması üzerine ABD'nin SDG'yi desteklemek için bir dizi hava savunma desteği verdiğine dikkat çekildi.