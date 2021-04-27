Terörü bitirmeye kararlılar... 2 bin 500 kişilik askeri birlik kuracaklar

AA 27 Nisan 2021 Salı 23:57 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 23:57

Terör saldırılarının görüldüğü kuzey bölgeyi ziyaret eden Topluluğa ait askeri misyonun hazırladığı rapora göre, SADC üyelerine, içerisinde hava ve deniz kuvvetlerinin de olduğu ortak askeri misyonun kurulması teklifi sunulacak.

Hazırlanan raporda, Mozambik'in, terör grubunun ele geçirdiği bölgeleri geri alabilmek için istihbarat, lojistik ve sahada askeri desteğe ihtiyaç duyduğu ifade edilirken, misyonda her biri 620 kişilik 3 taburun yanı sıra 70 kişilik özel kuvvetler birliğinin de yer alacağı kaydedildi.

Çok sayıda deniz personelinin de olacağı askeri misyonda, denizaltı, uçak, helikopter ve insansız hava araçları da görev alacak.

SADC İhtiyat Kuvvetinin başındaki isim olan Botsvanalı Tuğgeneral Michael Mukokomani imzasını taşıyan raporda, misyonun karargah merkezi olarak liman şehri Nacala'nın düşünüldüğü de aktarıldı.

Önerinin, 29 Nisan'da Mozambik'in başkenti Maputo'da bir araya gelecek SADC Liderler Zirvesi'nde ele alınması bekleniyor.

- Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.