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Dünya

Tesla hakkında, sürüş esnasında direksiyonunun yerinden çıktığı şikayetleri üzerine inceleme başlatıldı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bir SUV modeli hakkında gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 17:34 - Güncelleme:
Tesla hakkında, sürüş esnasında direksiyonunun yerinden çıktığı şikayetleri üzerine inceleme başlatıldı
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NHTSA tarafından yapılan açıklamada, Tesla'nın Model Y SUV araçları hakkında, sürüş sırasında direksiyonunun yerinden çıktığına dair alınan iki şikayet üzerine inceleme başlatıldığını belirtti.

İncelemenin yaklaşık 120 bin adet 2023 model aracı kapsadığı kaydedilen açıklamada, gelen her iki şikayette de araçların, direksiyon ile kolunu birbirine bağlayan cıvatadan yoksun olarak müşterilere teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

Şikayetlere ilişkin belgelerin paylaşıldığı NHTSA'nın web sitesinde, iki aracın düşük kilometrede olduğu ve yakın zamanda satın alındığı görülüyor.

NHTSA ayrıca Tesla araçlarının ani fren yaptığı şikayetlerinin araştırıldığı açıklanmıştı.

Tesla şubatta da "Tam Otonom Sürüş" programındaki arıza nedeniyle trafik kurallarını çiğnediği şikayetleri üzerine yaklaşık 363 bin aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı.

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