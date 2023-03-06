Tesla, iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında indirime gitti

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listelerine göre Tesla, Model S ve Model X fiyatlarında yüzde 4 ila yüzde 9 arasında indirim yaptı.



Model S'in fiyatı yüzde 5 azalışla 89 bin 990 dolara düşürülürken, Model S Plaid fiyatı yüzde 4 azalışla 109 bin 990 dolara indirildi.

Model X'in fiyatı da yüzde 9 azalışla 99 bin 990 dolara çekilirken, Model X Plaid fiyatı yüzde 8 azalışla 109 bin 990 dolara düşürüldü.



Tesla, ocak ayında da satışlarını artırmak amacıyla ABD ve Avrupa'da fiyat indirimlerine gitmişti.



Elektrikli otomobil üreticisi, Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında yüzde 20'lere varan indirimler yapmıştı.

ABD'de fiyat indirimleri, otomobil modeline göre yüzde 6 ile yüzde 20 arasında değişirken Almanya'da ise yüzde 17'yi bulmuştu. Tesla, Avusturya, İsviçre ve Fransa'da da fiyatlarında indirime gitmişti.



Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 1 Mart'taki Yatırımcı Günü'nde fiyattaki küçük değişikliklerin bile talep üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu belirtmişti.

