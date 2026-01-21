Tesla'da neler oluyor? 1.700 çalışan işten çıkarıldı

Tesla'nın Almanya'daki Gigafactory Berlin tesisinde son aylarda yaşanan gelişmeler, otomotiv sektöründe dikkatleri bu fabrikaya çevirdi. Alman iş gazetesi Handelsblatt'ın ulaştığı belgeler, Tesla'nın Berlin'deki fabrikasında 2024 yılı içinde yaklaşık 1.700 çalışanını işten çıkardığını ortaya koydu. Şirketin fabrika müdürü André Thierig, daha önce defalarca personel azaltımı olmadığını belirtmişti. Ancak, işçi konseyinin paylaştığı rakamlar, fabrikanın iş gücünde yüzde 14'lük bir azalma yaşandığını doğruluyor. Bu gelişme, Tesla'nın Avrupa'daki satış performansındaki düşüş ve artan rekabet ortamı ile birlikte değerlendirildiğinde, fabrikanın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

İşten çıkarmaların perde arkası ve işçi konseyinin rolü

Gigafactory Berlin'de yaşanan işten çıkarmaların ayrıntıları, Tesla'nın şeffaflık politikasıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Handelsblatt'ın elde ettiği iç yazışmalara göre, fabrikanın çalışan sayısı 12.415'ten 10.703'e düştü. Bu rakamlar, işçi konseyinin seçim komitesine ait belgelerle de doğrulanıyor. İşten çıkarmaların, toplu işten çıkarma bildirimi gerektirmeyecek şekilde, gönüllü tazminatlar, geçici sözleşmelerin yenilenmemesi veya bireysel fesihler yoluyla gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Bu yöntem, Tesla'nın iş gücünü sessizce azaltmasına olanak tanırken, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmamasını sağladı. Özellikle işçi konseyinin, bu süreçte çalışanların haklarını korumak ve işten çıkarmaların şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak için çaba gösterdiği belirtiliyor.

Avrupa elektrikli araç pazarındaki rekabet ve fabrikanın geleceği

Gigafactory Berlin'deki işten çıkarmaların arka planında, Avrupa elektrikli araç pazarındaki yoğun rekabetin etkili olduğu görülüyor. Çinli üreticilerin pazara hızlı bir şekilde girmesi ve Avrupalı köklü otomotiv markalarının elektrikli araç segmentinde güçlenmesi, Tesla'nın bölgedeki satışlarını olumsuz etkiledi. Fabrikanın yıllık 375.000 araç üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen, Avrupa'daki talebin bu seviyeye ulaşamaması, kapasite fazlası sorununu gündeme getirdi. Şirket yönetimi, sendika işçi konseyinin kontrolünü kaybetmesi durumunda, fabrikaya yapılacak yeni yatırımların durdurulabileceği uyarısında da bulundu. Bu açıklamalar, fabrikanın uzun vadeli geleceği konusunda endişeleri artırdı.

Fabrika müdürünün açıklamaları ve Tesla'nın stratejisi

Fabrika müdürü André Thierig, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda, üretim hacminde bir duraklama olmasına rağmen, personel azaltımı için herhangi bir plan olmadığını ifade etmişti. Ancak, işçi konseyinin verileri ve Handelsblatt'ın ulaştığı belgeler, bu açıklamaların aksine, iş gücünde önemli bir küçülmenin yaşandığını gösteriyor. Tesla'nın küresel ölçekte 2024 yılında iş gücünü yüzde 10 oranında azaltma kararı aldığı biliniyor. Berlin'deki küçülmenin bu genel stratejinin bir parçası olduğu düşünülse de, işten çıkarmaların devam etmesi, fabrikanın sürdürülebilirliğiyle ilgili soru işaretlerini artırıyor. Uzmanlar, Tesla'nın Avrupa'daki pazar payını koruyabilmesi için üretim ve istihdam stratejilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, Gigafactory Berlin'de yaşanan işten çıkarmalar, Tesla'nın Avrupa pazarındaki zorluklarını ve şirketin mevcut üretim kapasitesinin bölgedeki talebi karşılamada yetersiz kaldığını gözler önüne seriyor. İşçi konseyinin verileriyle ortaya çıkan bu küçülme, fabrikanın geleceği ve Tesla'nın Avrupa'daki stratejileri açısından kritik bir döneme işaret ediyor. Önümüzdeki süreçte, hem çalışanlar hem de sektör temsilcileri, Tesla'nın Berlin fabrikasında atacağı adımları yakından takip edecek.