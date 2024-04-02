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Dünya

Tesla'nın 2020'den bu yana teslim ettiği araç sayısında düşüş kaydedildi

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın otomobil teslimatları ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 gerilerken, 2020'den bu yana yıllık bazda ilk düşüş kaydedildi.

AA2 Nisan 2024 Salı 18:48 - Güncelleme:
Tesla'nın 2020'den bu yana teslim ettiği araç sayısında düşüş kaydedildi
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Tesla, 2024'ün ilk çeyreğine dair araç üretim ve teslimat verilerini yayımladı.

Buna göre, şirket birinci çeyrekte 433 bin 371 araç üretti. Şirket, 2023'ün ilk çeyreğinde 440 bin 808 araç üretmişti.

Tesla'nın bu yıl ilk çeyrekte teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı ise 386 bin 810 olurken, bu rakam 450 bin civarındaki piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Geçen yılın aynı döneminde 422 bin 875 araç teslim edilmişti.

Böylelikle Tesla'nın teslim ettiği araç sayısında yüzde 8,5 ile 2020'den bu yana ilk kez azalış kaydetti.

Tesla, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle yaşanan tedarik sorunları ve yangın sonucu elektrik kesintisi nedeniyle Berlin yakınlarındaki fabrikasında üretimin durma noktasına gelmesi gibi bir dizi zorluklarla karşı karşıya kalmıştı.

Şirketin hisseleri, üretim ve teslimat verilerini yayımlamasının ardından yüzde 6 değer kaybederken, Tesla hisselerindeki düşüş yıl başından bu yana yüzde 34'e yaklaştı.

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