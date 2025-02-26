İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2025 Çarşamba / 28 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4672
  • EURO
    38,3026
  • ALTIN
    3411.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tesla'nın piyasa değeri Avrupa'daki satışlarının düşmesiyle 1 trilyon doların altına geriledi
Dünya

Tesla'nın piyasa değeri Avrupa'daki satışlarının düşmesiyle 1 trilyon doların altına geriledi

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri, Avrupa'daki satışlarının düştüğünü gösteren verilerin ardından hisselerinde yaşanan değer kaybıyla 1 trilyon doların altında indi.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 07:16 - Güncelleme:
Tesla'nın piyasa değeri Avrupa'daki satışlarının düşmesiyle 1 trilyon doların altına geriledi
ABONE OL

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın hisse fiyatı, salı günü yüzde 8,39 değer kaybederek 302,8 dolara geriledi.

Hisselerindeki düşüşle Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altına indi.

Böylece Tesla, 973,96 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketleri arasında 10'uncu sırada yer aldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinin (ACEA) açıkladığı verilere göre, Avrupa'da Tesla markalı otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 geriledi.

Analistler, ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından Tesla'nın yakaladığı popülaritenin azaldığını belirtti.

Trump'ın seçim zaferinin ardından elde ettiği kazanımların çoğunu kaybeden Tesla hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 25 değer kaybetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.