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Dünya

Tesla'nın robotu mühendise saldırdı! Metal pençelerini sırtına ve koluna sapladı

ABD'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bir fabrikasında 'arızalı' bir robotun saldırısı sonucu bir mühendis yaralandı. görgü tanıklarına göre, araba parçalarını taşımak için tasarlanan robotun metal pençelerini sırtına ve koluna batırdığı ve sıkıştırdığı mühendisin yaralandığını kaydetti.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 13:25 - Güncelleme:
Tesla'nın robotu mühendise saldırdı! Metal pençelerini sırtına ve koluna sapladı
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New York Post gazetesinin haberine göre, 2021'de, Austin kentindeki bir Tesla fabrikasında, bir yazılım mühendisinin "arızalı" robotun saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

Fabrikadaki görgü tanıklarının, The Information internet sitesine yaptığı açıklamada, üretim alanında alüminyum araba parçalarını taşımak için tasarlanan robotun metal pençelerini sırtına ve koluna batırdığı ve sıkıştırdığı mühendisin yaralandığını kaydetti.

Tanıklar, mühendisin robottan kurtulmaya çalıştığı sırada diğer çalışanın "acil durdurma" tuşuna bastığını aktardı.

Olayda, robotun müdahalesi sonucu mühendisin sol elinde küçük kesik oluştuğu kaydedildi.

"SERİ ÜRETİM" TALEPLERİ, GÜVENLİK AKSAKLIKLARINA SEBEP OLUYOR

The Information'ın ulaştığı kaynaklara göre, Tesla fabrikasındaki "seri üretim" talepleri, güvenlik aksaklıklarına yol açıyor.

ABD İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresine bildirilen "yaralanma" raporuna göre ise 2022'de söz konusu fabrikadaki her 21 çalışandan biri, çeşitli yaralanmalara maruz kalırken, ABD'deki otomobil fabrikalarında ise her 38 işçiden biri iş yerinde yaralanıyor.

Ayrıca The Information'ın incelediği raporlarda da Tesla fabrikasındaki çalışanların, amonyak gibi zehirli maddeler nedeniyle çeşitli rahatsızlıklara maruz kaldığı tespit edildi.

Aynı fabrikada bir işçi 2021'de "sıcak çarpması" sonucu hayatını kaybetmişti.

  • robot saldırısı
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  • Tesla fabrika

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