Tesla'ya ağır suçlama!

star.com.tr 10 Şubat 2022 Perşembe 09:47 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 09:47

California Adil İstihdam ve Konut Departmanı (DFEH), Amerikalı elektrikli araç üreticisi Tesla'ya sistematik ırk ayrımcılığı ve taciz iddiasıyla dava açmayı planladığını açıkladı.

Tesla yaptığı açıklamada, davanın 2015 ve 2019 yılları arasında, California'daki Fremont fabrikasında gerçekleştiği iddia edilen suistimaller üzerine odaklanmış gibi göründüğünü söyledi.

Elektrikli otomobil üreticisi, ABD'nin en büyük sivil haklar kurumu da olan DFEH'in dava açması durumunda mahkemeden davayı durdurmasını isteyeceğini de belirtti.

Öte yandan 2021 yılının Ekim ayında, siyahi bir sözleşmeli işçi, ırkçılık yapmakla suçladığı eski şirketini dava etmişti. Amerikan mahkemeleri işçiyi haklı bulup, şirketi 137 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.

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