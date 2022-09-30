Tesla'ya Çinli rakip!

Çin'de Guangzhou merkezli otomotiv şirketi Xpeng, araçların şehir içinde yarı otomatik şekilde kullanılmasına imkan tanıyan City Navigation Guided Pilot (City PNG) adlı bir yazılım geliştirdi. Xpeng şirketinden geçen hafta yapılan açıklamada, City NGP yazılımının Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde test edilmeye başlandığı belirtildi. Xpeng'in P5 adlı Sedan modelinde test edilen sistemde direksiyonda bir sürücü olması gerekiyor. Şehir içi trafiği için özel olarak geliştirilen City NGP, araçların takip mesafesini koruma, şerit değiştirme, sollama, park halindeki araç ve nesneleri geçme ve güzergah boyunca uygun sürati koruma gibi sürüşün tüm aşamalarını gerçekleştirebiliyor.

Xpeng, geçen yıl da Xpilot3.5 adlı en yeni ileri sürüş destek sistemini tanıtmıştı. Xpilot ve City PNG, Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi FSD Beta'ya rakip olarak görülüyor. Çinli şirket City NGP ile tam otomatik sürüş hizmetine bir adım daha yaklaşırken, sistemin güvenlik ve güvenilirlik gibi açılardan Çin makamlarınca kabul edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, söz konusu araçların onay alıp ülke genelinde yaygın olarak kullanılmasının uzun bir süre alacağını tahmin ediyor.

City NGP sisteminin Xpeng'in Çin'de piyasaya yeni çıkan G9 SUV modellerinde bulunacağı bildirildi.