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Dünya

Tesla'ya ''ırkçılık'' davası

ABD'de Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC), elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya, California'daki fabrikasında 'siyahi işçilerin ırkçılığa maruz kaldığı' iddiasıyla dava açtı.

AA29 Eylül 2023 Cuma 15:08 - Güncelleme:
Tesla'ya ''ırkçılık'' davası
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New York Times'ın haberine göre, EEOC, Tesla'nın California fabrikasında siyahilerin ırkçı söylemlere maruz kaldığı ve beyaz çalışanlara göre daha çok çalıştırıldığı iddialarıyla şirketten davacı oldu.

Tesla yöneticilerinin, söz konusu kötü muameleden haberdar olduğunu ve bu sorunu ortadan kaldırmak için yeterince çabalamadığını öne süren EEOC, şirket ile uzlaşmaya varılamamasının ardından Oakland Federal Mahkemesinde dava açıldığını bildirdi.

Komisyonun iddialarına göre, siyahi çalışanlar, söz konusu eşitsizlik hakkında şikayette bulunmalarının ardından işten çıkarıldı.

EEOC, Tesla'nın federal yasayı ihlal ettiğini öne sürerek, şirketin "Fremont fabrikasındaki siyahi çalışanlarını ırkçı tacize maruz bıraktığını ve ırkları sebebiyle çalışanları için düşmanca bir çalışma ortamı oluşturduğunu" iddia etti.

Mahkemeden çalışanların tazminat almasını talep eden Komisyon, dava sonucunda çeşitli cezalar beklediğini belirtti.

Dava dilekçesinde, "Irkçılıktan kaynaklanan usulsüzlük ve devam eden uygunsuz davranışlar tüm mesailerde, departmanlarda ve iş pozisyonlarında belirgin." ifadesi yer aldı.

Söz konusu dilekçede, "gamalı haç" ve "Ku Klux Klan (KKK)" gibi ırkçı çizimlerin iş yerinin çeşitli bölgelerinde görüldüğü kaydedildi.

Davacıları temsil eden avukat Bryan Schwartz, yaptığı yazılı açıklamada, "Tesla'nın siyahi çalışanlarına karşı ırkçı tacizi, yasa dışı ve dehşet vericidir. Problemin sistematik şekilde ele alınması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Tesla, daha önce de ırkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalırken, California Sivil Hakları Departmanı da şirkete siyahi işçilerin yönetici konumlarında "yeterince temsil edilmemesi" gerekçesiyle dava açmıştı.

Eski Tesla çalışanı Owen Diaz'ın 4 Nisan'da Tesla'ya karşı açtığı "ırkçı taciz" davasını kazanmasının ardından şirket, Diaz'a yaklaşık 3,2 milyon dolar ödemeye mahkum edilmişti.

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