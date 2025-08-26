Gripen savaş uçağı satışına ilişkin yabancı basından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Haberde, FMV ile Tayland Krallığı arasında 4 adet Gripen E/F savaş uçağı tedarik etmek üzere bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri, 2008 ve 2010 yıllarında iki parti halinde sipariş edilen ve 2011-2013 yılları arasında teslim edilen bir Gripen C/D savaş uçağı filosuna sahip. Yeni Gripen E/F uçaklarının, mevcut filoyla birlikte görev yapacak ve Gripen platformunun Tayland'daki hizmet ömrünü ve operasyonel uygunluğunu uzatacaktır. Saab Başkanı ve CEO'su Micael Johansson, köklü bir Gripen kullanıcısı olan Tayland'ın, bağımsız stratejik yetenekler olarak tanımladığı kapasiteyi geliştirmek için en modern versiyonu seçtiğini belirtti. E/F versiyonlarının tanıtımı, eski C/D versiyonlarını E serisinin en yeni teknolojik özellikleriyle birleştiren, operasyonel sürekliliği artırırken aynı zamanda yeni sistemler sunan karma bir filo oluşturacaktır.

YENİ NESİL BİR SİSTEM OLARAK GELİŞTİRİLDİ

Gripen E, gelişmiş tehditlere karşı koymak ve hava kuvvetlerine uzun vadeli uyum sağlama yeteneği sağlamak için yeni nesil bir sistem olarak geliştirildi. Hem Gripen E hem de Gripen F, 16.500 kilogramlık maksimum kalkış ağırlığına, 8,6 metrelik kanat açıklığına ve E için 15,2 metrelik, F içinse 15,9 metrelik uzunluğa sahip. Uçaklar, 98 kN itme gücü üreten General Electric F414G turbofan motoruyla güçlendiriliyor ve silahlar ve harici depolar için on adet sabit nokta ile donatılmış.

Havada yakıt ikmali yapılabiliyor ve görev türüne bağlı olarak 10 ila 20 dakika arasında değişen kısa dönüş sürelerine sahipler. E varyantı, Mauser BK27 27 mm'lik topu korurken, F varyantı ikinci mürettebat üyesine yer açmak için bu topu çıkarıyor. Her iki uçak da hızlı bir şekilde yeniden silahlandırılabilir ve yakıt ikmali yapılabilir, bu da operasyonel senaryolarda yüksek kullanılabilirlik sağlar.

METEOR VE IRIS-T TAŞIYABİLİYOR

Gripen E, hem havadan havaya hem de havadan karaya görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hava üstünlüğü görevleri için yedi adede kadar Meteor görüş menzili dışı hava-hava füzesi ve iki IRIS-T kısa menzilli füzenin yanı sıra, kara operasyonları için hassas güdümlü bombalar ve keşif kapsülleri taşıyabilir. Uçak, çeşitli uluslararası silahları destekleyerek ihracat müşterileri için esneklik sağlar. Elektronik harp sistemi, gerçek zamanlı sinyal analizi, karşı tedbir yönetimi ve elektronik istihbarat toplama gibi işlevlerle hem saldırı hem de savunma görevlerine olanak tanır. Tasarım ayrıca, Gripen'in kısa kara üslerinden veya dar pistlerden, yalnızca az sayıda destek personeli ve sınırlı yer ekipmanı gerektirerek faaliyet gösterebilmesiyle, dağınık operasyonlara da vurgu yapar.

Tayland, Gripen E/F'yi satın alarak Kraliyet Tayland Hava Kuvvetleri'nin ulusal hava sahasını güvence altına alma ve bölgesel savunma duruşunu güçlendirme kabiliyetini artıracaktır. 583 milyon dolarlık satın alma, yalnızca 4 yeni savaş uçağı tedarik etmekle kalmayıp, aynı zamanda bunları operasyonel kabiliyet, teknoloji transferi ve endüstriyel ortaklıkları birleştiren daha geniş bir modernizasyon çabasına entegre etmektedir. Yeni uçak, Tayland'ın mevcut Gripen filosuna katılarak hem C/D hem de E/F varyantlarını içeren karma bir filo oluşturacaktır.

GRİPEN SAVAŞ UÇAKLARININ TESLİMATI

Teslimatların 2025 ile 2030 yılları arasında gerçekleşmesiyle, bu sipariş Gripen sistemine uzun vadeli bir bağlılığı temsil etmekte ve ilgili dengeleme paketi, faydaların askeri sektörün ötesine, Tayland'ın daha geniş ekonomisine ve teknolojik tabanına uzanmasını sağlamaktadır. Gripen, Tayland dışında birçok başka ülke tarafından da benimsenmiştir ve daha fazlası gelecekteki tedarikler için onu değerlendirmektedir.

GRİPEN'LERE İLGİ ARTIYOR

İsveç ve Brezilya Gripen E/F'nin ana operatörleri iken, Gripen C/D Tayland'a ek olarak Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Güney Afrika'da hizmet vermeye devam ediyor. Birleşik Krallık, Empire Test Pilotları Okulu'nda eğitim için bir Gripen D kullanıyor ve Kolombiya yakın zamanda IAI Kfir filosunun yerine Gripen E/F'yi seçti. Portekiz, NATO içindeki birlikte çalışabilirliğini göz önünde bulundurarak ve F-35 gibi alternatiflerle karşılaştırarak Gripen'i uzun vadeli hava kuvvetleri yenileme seçeneklerinin bir parçası olarak değerlendirdi. Kanada da F-35'i seçmeden önce avcı uçağı değiştirme yarışmasında Gripen E'yi değerlendirdi ve Gripen, daha düşük işletme maliyetleri, yerel endüstriyel iş birliği fırsatları ve Arktik konuşlandırma ihtiyaçlarıyla uyumluluğu nedeniyle çekici bulundu.

Hindistan'ın Sea Gripen'i değerlendirmesi ve İngiliz bileşen kısıtlamaları nedeniyle ilgisi sınırlı olan Arjantin gibi diğer ülkeler de uçağı inceledi. Peru örneğinde görüldüğü gibi, Gripen'in seçilmesinin başlıca nedenleri arasında genellikle F-16 gibi rakiplerine kıyasla daha düşük operasyonel maliyetler, endüstriyel iş birliği ve teknoloji transfer anlaşmaları ve uçağın yüksek kullanılabilirlik oranlarına sahip dağınık üslerden operasyon yapabilme kabiliyeti yer almaktadır. Bu faktörler, Gripen'i, savunma sanayi avantajlarına erişim sağlarken daha düşük ömür boyu maliyetlerle modern savaş uçağı yetenekleri arayan ülkeler için cazip kılmaktadır.