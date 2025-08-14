Savunma sanayi meraklılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Çek Savunma Bakanlığı Savunma Kurulu, Almanya'dan Leopard 2A8 ana muharebe tanklarının tedariki için Berlin ile yapılan çerçeve anlaşmada bir değişikliği onayladı. Söz konusu karar, Çek Cumhuriyeti'nin zırhlı modernizasyon planlarında önemli bir ilerleme kaydederek, Almanya liderliğindeki tedarik programına resmen katılmasını sağlıyor. Savunma Bakanı Jana Černochová, sözleşmenin ilk aşamasında 44 tank için bağlayıcı bir siparişin verilmesini sağlayacak olan teklifi nihai onay için Çek hükümetine sunacaklarını belirtti.

TESLİMATLAR 2028'DE BAŞLAYACAK

2.29 milyar dolar olarak değerindeki sözleşme, gelişmiş lojistik destek, entegre öz savunma ve mayın koruma sistemleri, yedek parçalar, teknik dokümantasyon ve kapsamlı mürettebat eğitimi ile donatılmış 44 Leopard 2A8 tankını kapsıyor.

60 milyon euroluk ek bir bütçe ise, C4ISTAR haberleşme sistemleri, ulusal kamuflaj şemaları, askeri işaretler ve Çek uyumlu makineli tüfekler gibi Çekya'ya özgü özelliklerin entegre edildiği "bohemleştirme"ye ayrılmış durumda. Test mühimmatı da sözleşmeye dahil olup, teslimatların 2028'de başlayıp 2031'e kadar devam etmesi planlanıyor.

ESKİYEN T-72M4 TANKLARININ YERİNİ ALACAK

Leopard 2A8'ler, sınırlı modernizasyon kapasiteleri ve NATO dışı kalibreli mühimmatlara bağımlılıkları nedeniyle Çek Ordusu'nun eskiyen T-72M4 tanklarının yerini alacak. Sovyet dönemi tanklarının Ukrayna'ya transferi karşılığında Almanya'dan tazminat olarak alınan mevcut 42 Leopard 2A4 tank filosu, 2A8 modelleriyle tamamen değiştirilene kadar eğitim ve yedek amaçlı hizmette kalacak.

LEOPARD 2 AİLESİNİN EN SON SÜRÜMÜ

Leopard 2A8, en yeni nesil kinetik enerji delici mermileri ve programlanabilir yüksek patlayıcı mermileri ateşleyebilen 120 mm L55A1 yivsiz topunu bünyesinde barındıran Leopard 2 ailesinin en son versiyonudur. Tamamen dijital bir atış kontrol sistemi, komutan ve nişancı için üçüncü nesil termal görüntüleyiciler de dahil olmak üzere gelişmiş optik elektronikler ve hızlı angajman için otomatik hedef izleme özelliğine sahiptir.

Koruma seviyeleri, kinetik ve kimyasal enerji tehditlerine karşı üstün direnç sunan modüler bir zırh paketi ve gelen mermileri engellemek için tasarlanmış aktif koruma sistemleriyle geliştirilmiştir. Daha güçlü bir MTU MB 873 Ka-501 turboşarjlı dizel motor, geliştirilmiş bir şanzımanla bir araya gelerek gelişmiş hareket kabiliyeti ve hızlanma sağlarken, güçlendirilmiş bir süspansiyon sistemi, manevra kabiliyetinden ödün vermeden daha ağır koruma paketini destekler.