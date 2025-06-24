Dünyanın farklı noktalarında savaşlar devam ederken, söz konusu savaşlarda hava savunmasına olan talep büyük oranda arttı. Bu kapsamda Hindistan, 2018'de imzalanan 5.5 milyar dolarlık anlaşmayı tamamlayarak Rus yapımı S-400 Triumf yüzeyden havaya füze sisteminin son iki bataryasını 2026'da teslim almaya hazırlanıyor.

Üç batarya 2021 ile 2023 arasında teslim edildi ve ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteriyor. Batı'nın Rusya'nın savunma sanayisine uyguladığı yaptırımlarla bağlantılı kesintilere rağmen, Hintli yetkililer teslimatların revize edilmiş takvime uymasının beklendiğini doğruladı. Kalan bataryalar teslim alındığında Hindistan, her biri uzun menzilli angajman yeteneğine sahip toplam beş S-400 ünitesini çalıştıracak. Sistemlerin ya yeterince korunmayan noktalara konuşlandırılması ya da esnek müdahale planlaması için mobil rezerv olarak tutulması bekleniyor.

S-400 tedariki, ABD'nin Yaptırımlarla Amerika'nın Hasımlarına Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamındaki tehditlerine rağmen, Ekim 2018'de Yeni Delhi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan ikili görüşmede Hindistan hükümeti tarafından onaylandı. Hindistan, batı ve kuzey sınırları boyunca artan tehditlerden kaynaklanan operasyonel zorunlulukların yanı sıra Rusya ile uzun süredir devam eden işbirliğini gerekçe göstererek savunma tedarikinde stratejik özerklik konumunu korudu. Teslim edilen ilk batarya, 2021'in sonlarında Pakistan sınırına yakın Pencap'a konuşlandırıldı. Bunu, 2022'de Çin sınırına yakın bir yerde konuşlandırıldığı bildirilen ikinci bir batarya izledi. Üçüncü batarya ise 2023'te hizmete girdi. Son iki batarya, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin ya orta veya yarımada Hindistan'daki kalan boşlukları doldurmasına ya da tartışmalı veya stratejik açıdan önemli alanlardaki çok cepheli olasılıklara cevap vermek için esnek varlıklar olarak hizmet etmesine olanak tanıyacak.

400 KİLOMETREYE KADAR ETKİN VURUŞ SAĞLAR

Hindistan'a tedarik edilen her S-400 bataryası sekiz fırlatıcı, bir komuta merkezi ve bir dizi radar ve destek aracı içerir. Sistem, farklı menzil ve irtifalardaki hedefler için tasarlanmış füzelerin bir kombinasyonunu fırlatabilir. En uzun menzilli önleyici olan 40N6E, 400 kilometreye kadar uzaklıktaki havadaki hedeflere saldırabilir ve öncelikle uçaklara ve havadaki erken uyarı platformlarına karşı koymak için tasarlanmıştır. 48N6DM füzesinin menzili 250 kilometreye kadardır ve çeşitli hava soluyan tehditleri engelleyebilir. 9M96E ve 9M96E2 füzeleri, yaklaşık 40 ila 120 kilometre menzillerle kısa ila orta menzilli önleme için optimize edilmiştir ve sistemin hassas güdümlü mühimmatlara ve taktik uçaklara saldırmasına olanak tanır. Füzeler dikey olarak soğuk fırlatılır, bu da hızlı çatışmaya olanak tanır ve sistemin karşı batarya ateşine maruz kalmasını azaltır. Güdüm sistemleri, varyanta bağlı olarak yarı aktif veya aktif radar yönlendirmesi kullanıyor ve terminal hızları ses hızının birkaç katına ulaşıyor.

S-400'ün radar paketi, büyük hedeflere karşı 570 kilometreye kadar algılama aralığına sahip 91N6E Big Bird gözetleme radarını ve füze fırlatmalarını kontrol eden 92N6E Grave Stone angajman radarını içerir. Bunlar, alçaktan uçan veya alçaktan gözlemlenebilen hedefleri algılamak için 96L6 tüm irtifa radarı ve isteğe bağlı elektronik destek önlemleriyle desteklenir. Bu radarlar birlikte, bir S-400 bataryasının uçuşta toplam 72 füze ile aynı anda 36 hedefe kadar angajman yapmasına olanak tanır. S-400 komuta ve kontrol yapısının Hindistan'ın mevcut hava savunma ağına entegrasyonu, Barak-8, Akash, Pechora ve OSA gibi diğer sistemlerle birlikte çalışmasını sağlayarak daha kapsamlı ve örtüşen bir savunma yapısı oluşturur. S-400'ün hareket kabiliyeti, Hindistan'ın onu ihtiyaç duyulduğunda yeniden konumlandırmasına olanak tanır ve bu da stratejik tesislerden ve kent merkezlerinden yüksek irtifadaki çekişmeli bölgelere kadar geniş bir operasyonel spektrumda kullanışlılığını artırır.

HAVA TEHDİTLERİ İÇİN ÖNEMLİ ÇÖZÜM

Beş S-400 bataryasının tam konuşlandırılması, Hindistan'ın savaş uçakları, havadan erken uyarı platformları, seyir füzeleri ve bazı balistik füze türleri de dahil olmak üzere çeşitli hava tehditlerini tespit etme ve bunlarla mücadele etme kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır. 250 kilometrenin ötesindeki tehditleri engelleme yeteneği, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin (IAF) sınırdan uzaktaki düşmanlara hava sahasını reddetmesini, böylece engellemeler için tepki süresini artırmasını, doygunluk saldırılarına karşı savunmasızlığı azaltmasını ve IAF'nin daha az birimle daha geniş bir hava sahasını kapsamasını sağlar. Bu uzun menzilli yetenek, stratejik altyapı, komuta merkezleri, hava üsleri ve kentsel alanların savunmasını güçlendirir. Sistem, daha önce orta ve kısa menzilli platformların erişimiyle sınırlı olan Hindistan'ın mevcut hava savunma duruşundaki bir boşluğu dolduruyor.

Hindistan'ın S-400'ü satın alması, çok çeşitli askeri varlıklar tedarik eden Rusya ile uzun süredir devam eden bir savunma ortaklığının parçasıdır. Hindistan, 2000 ile 2020 yılları arasında Su-30MKI savaşçıları, T-90S ana muharebe tankları, Mi-17 helikopterleri ve çeşitli hava savunma sistemleri dahil olmak üzere Rusya'dan 35 milyar dolardan fazla askeri ekipman ithal etti. 2023 itibarıyla Rusya, Hindistan'ın en büyük silah tedarikçisi olmaya devam ediyor, ancak payı Batılı ve yerel tedarikçilere yönelik çeşitlendirme nedeniyle 2010'ların başında yaklaşık %70'ten son yıllarda Hindistan ithalatının yaklaşık %45'ine düştü. Bugün Rusya, yerel para birimi ticareti ve dolar dışı işlemler ve 2022'den sonra uygulanan yaptırımlara rağmen teslimatları sürdürmek için ortak üretim anlaşmaları yoluyla Hindistan ile savunma ilişkisini uyarladı.

TAM OPERASYONEL S-400 KABİLİYETİNE SAHİP OLACAKLAR

Beşinci batarua 2026'da teslim edildiğinde Hindistan, Rusya ve Çin dahil olmak üzere tam operasyonel S-400 kabiliyetine sahip küçük ülke grubuna katılacak. Tam konuşlandırma muhtemelen Pakistan ve Çin'in bölgesel tehdit algılarını ve hava planlamasını etkileyecektir. Batıda, sistemin tespit menzili Pakistan toprakları içindeki hava sahasının izlenmesine olanak tanır ve potansiyel olarak uçuş operasyonlarını ve planlamasını etkiler. Doğuda, S-400 , Arunachal Pradesh ve Ladakh gibi sınır bölgelerinde Hindistan hava sahası izleme ve füze müdahale kabiliyetlerini güçlendirir. Sistem, başarılı saldırı veya gözetleme misyonları olasılığını azaltarak düşman hava operasyonları için komplikasyonlara yol açar. Tamamlanmasının, zaten çok katmanlı bir sisteme güvenilir bir uzun menzilli unsur entegre ederek Hindistan'ın genel hava savunma stratejisini güçlendirmesi ve böylece tartışmalı bölgelerde ulusal savunma planlaması kapasitesini artırması bekleniyor.