14 Mayıs öncesi tetikçiliğe doymuyorlar! Washington Post da kervana katıldı

Batı medyası tarafsız gazeteciliği rafa kaldırdı. Başkan Erdoğan düşmanlığını skandal ifadelerle dile getiren Batı medyası açık açık Türkiye düşmanlığına soyundu.

Dün İngiliz The Economist dergisi, Türkiye'deki seçimlere günler kala skandal bir kapakla okurlarının karşısına çıktı. Kapakta büyük puntolarla '2023'ün en önemli seçimi' manşeti yer alırken, "Bir sonraki cumhurbaşkanı olması için Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz" denildi.

İngiliz The Economist ile Fransız Le Point' ve 'Le'xpress' dergilerinin kapaklarında tetikçilik ifadeleri net bir şekilde görülürken, The Washington Post'ta yer alan bir haberde ise, Başkan Erdoğan'ın dış politikadaki başarısından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

THE ECONOMİST'TEN SKANDAL KAPAK

İngiliz ekonomi ve politika dergisi The Economist, bu hafta tepki çeken bir kapakla yayımlandı.

"Bir sonraki cumhurbaşkanı olması için Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz." ifadesi kullanan dergi, "Türkiye ve demokrasinin geleceği'"alt başlığını kullanan The Economist, daha önce bildirdiği gibi seçimin bıçak sırtında olduğunu iddia etti.

The Economist seçimlere ayrılan başyazıda, Cumhurbaşkanı'nın yenilmesinin, "dünya için de sonuçları olacağı" yorumunu yaptı,Türkiye'de yeni bir iktidar olması durumunda Batı'yla ilişkilerin de onarılacağı savunuldu.

İngiliz ekonomi ve politika dergisi, muhalefetin zaferinin demokrasi için bir zafer olacağını iddia etti ve "Biz Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olmasını destekliyoruz" ifadesini kullandı.

WASHINGTON POST DA BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Türkiye'nin tarihi seçimine geri sayım sürerken, Batı medyası tarafını alenen belli edip skandal kapak ve haberler yayımlıyor. BBC'den The Economist'te, Foreign Policy'den Le Monde'a, Washington Post'tan Financial Times'a neredeyse tüm medya Başkan Erdoğan karşıtı bir kampanyaya girişti.

The Washington Post'ta yer alan haberde ise, iç politikaya yönelik eleştirilerin ardı arkası kesilmezken başyazıda kullanılan ifadelerle adeta nefret kusuldu.

BBC KILIÇDAROĞLU İLE RÖPORTAJ YAPTI

İngiliz BBC yayın organı da Kemal Kılıçdaroğlu ile bir röportaj yaptı.

BBC, "Türkiye'de seçimler: Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu, barış ve demokrasi sözü veriyor" başlığının kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun seçildiği takdirde, Türkiye'nin Rusya ile değil Batı ile ilişkilere öncelik vereceği ifadesine yer verdi.